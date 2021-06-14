حسين زين يلتقي رؤساء القنوات الإقليمية «بالوطنية للإعلام»

التقى اليوم حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام برؤساء القنوات الإقليمية بحضور نائلة فاروق المشرف على القطاع .

وفى بداية اللقاء أكد حسين زين على أهمية الدور الإعلامي التنموى الذى تلعبه القنوات الإقليمية فى أقاليم مصر، والذى يحتاج الى تفعيل برؤى وأفكار جديدة لتطوير الرسالة الإعلامية للقنوات الإقليمية بما يحقق الهدف المرجو منها مع تحقيق نسب مشاهده عالية لتلك القنوات وتحقيق موارد مالية الى جانب ما تتحمله الهيئة لتمكنها من مواصله دورها .

وقد استمع حسين زين إلى وجهات نظرهم والمشاكل التى يواجهونها وماهى رؤاهم و الأفكار لحل تلك المشكلات.

وفى ذات السياق اطلعهم على الجهود التى تبذلها الهيئة فى سبيل استمرارية العمل الإعلامى وتطويره ومعالجة المشاكل المتراكمة على مدار السنوات السابقة والاحتياجات المالية اللازمة لذلك والتى تتجاوز بكثير الموارد المالية المتاحة حاليا مما يسبب فجوة كبيرة بين هذه الموارد والالتزامات الملقاة على عاتق الهيئة والجهود المضنية لسد هذه الفجوة.

وكذلك مايتم من دراسة لمعالجة مشاكل الأجور فى ضوء صدور فتاوى قانونية وأحكام من مجلس الدولة بشان هذه الأجور لإيجاد الحلول القانونية بما لايؤثر على دخول العاملين بالهيئة وتحقيق العدالة فى توزيع الأجور وربطها بالأداء الفعلى للعمل وفقا لمعايير وضوابط قانونية تطبق على جميع العاملين بالهيئة.



وفى نهاية الاجتماع طلب زين من رؤساء القنوات وضع الخطط والأفكار والمقترحات التى من شأنها تفعيل دور القنوات الإقليمية بما يخدم الإقليم الموجود به كل قناة وخلق مساحات للتعاون مع الجهات المعنية لكل إقليم وتعظيم التعاون المشترك بما يحقق عائد على كل الأطراف وبما ينعكس على العاملين بهذه القنوات لتحقيق مزايا إضافية لهم، وأن هذا هو الدور الحقيقى الذى ينبغى أن تعمل على تحقيقه القنوات الإقليمية بما يفرض وجودها على الساحة على هذا الإقليم أيا ما كانت طريقة البث.