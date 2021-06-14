«المالية» تكشف تفاصيل حجم الاستثمار فى مجال النقل

كشفت الموازنة الصادرة عن وزارة المالية، عن أنه مـن المقـدر أن تبلـغ الاستثمارات فـي قطـاع النقـل 7.119 مليـار جنيـه فـى خطـة عـام 2020/2021.

ويعتبــر تحســين وتطويــر هــذا القطــاع أولويــة للحكومــة لتحســين البنيــة التحتيـة والخدمـات المقدمـة للمواطنيـن ورفـع كفـاءة المصانـع وتسـهيل حركـة نقـل البضائـع والأفراد ومدخـات الإنتاج.

وقال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إنه تم تخصيص ٣٠.٦٪ من مخصصات موازنة البرامج والأداء للعام المالى المقبل لمشروعات تحسين مستوى معيشة المواطنين، و٢٧.٣٪ لبناء الإنسان، و٣١.٣٪ لتحقيق التنمية الاقتصادية ورفع كفاءة الأداء الحكومى؛ باعتبار ذلك من أهم الأهداف الاستراتيجية لبرنامج عمل الحكومة، لافتًا إلى أن موازنة البرامج والأداء تستهدف سرعة ودقة الإنجاز والارتقاء بالأداء الحكومى، وتضمن توحيد الجهود فى الأنشطة المتشابهة بمختلف القطاعات وربط برامج الوزارات والجهات بأهداف الحكومة؛ حيث إنها تُعد إحدى أدوات الإصلاح الاقتصادى لتنفيذ «رؤية مصر ٢٠٣٠»، وتحقيق التنمية المستدامة بمختلف أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية؛ على النحو الذى يُسهم فى رفع كفاءة الإنفاق العام وضمان الاستغلال الأمثل لموارد الدولة، والاعتمادات المالية لمختلف الجهات الموازنية.

وأشار الوزير إلى أنه بمناسبة صدور أول مجلد لموازنة البرامج والأداء للعام المالى المقبل، فإن ٨٢٪ من الهيئات الموازنية و٦٩٪ من الهيئات الاقتصادية التزمت بتقديم موازناتها للعام المالى المقبل طبقًا للبرامج والأداء.

وأوضح أنه تم رفع كفاءة ١٨٠٠ من ممثلى الجهات الموازنية فى إطار البرنامج الوطنى لبناء قدرات الموظفين وتأهيلهم لاستخدام النموذج الموحد لإعداد موازنة البرامج والأداء، وإعداد دليل يتضمن تحديد هياكل البرامج والمفاهيم الأساسية وأهداف مؤشرات قياس الأداء وكيفية تصميمها وخطوات إعداد الموازنة وتنفيذها.