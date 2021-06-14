الإثنين 14 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

وفد من التنسيقية يشارك في مؤتمر استراتيجيات التحول للاقتصاد الأخضر

نواب تنسيقية شباب
نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

شارك عدد من أعضاء لجنة الطاقة والبيئة بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في فعاليات المؤتمر الثالث الخاص باستراتيجيات التحول للاقتصاد الأخضر الذي يقام للعام الثالث برعاية رئيس مجلس الوزراء. 

وألقت وزيرة البيئة كلمة نيابة عن رئيس الوزراء، أكدت فيها دعم الدولة للجهود التي تخص التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر.

 تأتي المشاركة حرصًا من لجنة الطاقة والبيئة على مواكبة ما يحدث على الساحة المحلية والعالمية فيما يخص الشئون البيئة ومفاهيم التنمية المستدامة. 

حضر المؤتمر النائبة نهى زكي أمين سر لجنة الطاقة والبيئة بمجلس الشيوخ، وأحمد فتحي أمين سر لجنة الطاقة والبيئة بالتنسيقية، وإسلام حمدي أمين مساعد اللجنة. 

 

وأطلقت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين فيلمًا وثائقيًا تحت عنوان "3 سنوات من الحلم"، يرصد مشوار تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين من التأسيس للتمكين، وكيف استطاعت التنسيقية أن تصبح رقمًا فى معادلة صنع القرار فى مصر، وكيف يتم إدارة العمل داخلها رغم تنوع التيارات السياسية، وكيف يتم الاستفادة من التنوع لمصلحة الوطن.

ونشرت الصفحة الرسمية لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أغنية تحت عنوان: "كيان جديد"، وذلك بمناسبة مرور ثلاث سنوات على تأسيس تنسيقية شباب الأحزاب، وجاءت كلمات الأغنية: "إحنا كيان مفهوم جديد.. شباب قلوبها من حديد.. عشق بلدها دم ماشى فى الوريد".

ونظمت التنسيقية صالونها السياسى مساء أمس الأول السبت بعنوان: "تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.. ثلاثة أعوام من البناء"، وتتضمن مناقشات الصالون الذى يديره الإعلامى أحمد عبدالصمد عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مراحل تطور التنسيقية من الفكرة إلى التمكين، وتنمية الحياة السياسية والحزبية، وعلاقة الأحزاب.

واحتفي عدد كبير من رؤساء الأحزاب السياسية بتجربة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مشيدًا بدروها المؤثر والفعال في الحياة السياسية في الآونة الأخيرة.

نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين
نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين
نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين
نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين
تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين فعاليات المؤتمر الثالث التحول للاقتصاد الأخضر رئيس مجلس الوزراء وزيرة البيئة النائبة نهى زكي أحمد فتحى 3 سنوات من الحلم

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