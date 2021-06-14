الإثنين 14 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

غدًا.. «الإنجيلية» تناقش دور المجتمع المدني في بناء الوعي المصري

اندريه زكي
اندريه زكي

يفتتح الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، غدًا الثلاثاء، مؤتمر "المجتمع المدني وبناء الوعي - تحديات اللحظة الراهنة"، الذي ينظمه منتدى حوار الثقافات بالهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية.


ومن المقرر أن تبدأ فعاليات المؤتمر مساء غدًا الثلاثاء حتى ظهر الخميس القادم، بحضور نخبة من قادة فكر المجتمع المصري، من السادة أعضاء مجلس الشيوخ والنواب والتنسيقية، ورجال الدين الإسلامي والمسيحي، والسادة قيادات الإعلام المصري، والسادة ممثلي المجتمع المدني.

 

 وتأتي فعاليات الجلسة الأولى تحت عنوان "المجتمع المدني وبناء الوعي"، والجلسة الثانية تحت عنوان "المواطنة ووحدة المجتمع- قضية سد النهضة  نموذجًا"، وفي الجلسة الثالثة بعنوان "الفن و دوره في بناء الوعي"، كما تأتي الجلسة الرابعة تحت عنوان "الإعلام وصناعة الوعي"، ومن المقرر في نهاية المؤتمر عرض خلاصات وتوجهات مستقبلية في الجلسة الختامية.

 

ويشارك بالحديث كل من الأستاذ الدكتور عبد المنعم سعيد، الكاتب والمحلل السياسي وعضو مجلس الشيوخ، الأستاذ الدكتور أسامة العبد، رئيس جامعة الأزهر الأسبق ووكيل اللجنة الدينية بمجلس النواب، والأستاذ الدكتور  مسعد رضوان، أستاذ الإدارة العامة والمحلية واستشاري الإدارة والتنمية، والأستاذة  الدكتورة نيفين مسعد، أستاذ العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة
والأستاذ الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا  والموارد المائية بجامعة القاهرة، والأستاذة الدكتورة أماني الطويل، مدير البرنامج الأفريقي بمركز الأهرام للدراسات، والأستاذ الدكتور  شحاتة غريب، نائب رئيس جامعة أسيوط، والأستاذ رامي جلال، الكاتب الصحفي وعضو مجلس الشيوخ، والدكتور علي بدر، عضو مجلس النواب، مدير البرنامج الأفريقي بمركز الأهرام للدراسات السياسية، والكاتب والشاعر  مدحت العدل، ومحمود مسلم، عضو مجلس الشيوخ، ورئيس تحرير جريدة الوطن، والدكتور محمد سعيد محفوظ، الكاتب ومستشار معهد الأهرام للصحافة، وعماد خليل، الكاتب وعضو مجلس النواب، وهاني لبيب، الكاتب والمفكر، والدكتور حسن السعدي، أستاذ تاريخ الحضارة بجامعة الأسكندرية، وخيرية البشلاوي، ناقدة فنية وكاتبة صحفية، والدكتورة حنان يوسف، عميد كلية  الإعلام بالأكاديمية البحرية، وحسام فاروق، الكاتب الصحفي والإعلامي، وسميرة لوقا رئيس أول وحدة الحوار بالهيئة الإنجيلية.

مجلس النواب رئيس الطائفة الإنجيلية القس أندرية زكى رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر الدكتور القس اندريه زكي الطائفة الإنجيلية بمصر رجال الدين الإسلامي والمسيحي

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