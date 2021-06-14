عقب إصابة مديرها بكورونا.. رش وتطهير مستشفى سيدي سالم في كفر الشيخ

قامت الإدارة العامة لمكافحة الأمراض المتوطنة بمديرية الشئون الصحية بمحافظة كفر الشيخ، بأعمال الرش والتطهير لمستشفى سيدي سالم المركزي لمكافحة فيروس كورونا المستجد وفقا للتركيزات المقررة من مادة الكلور طبقا لتعليمات وزارة الصحة والسكان.

وأكدت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة، أن إدارة الأمراض المتوطنة منذ بداية فصل الصيف تواصل أعمال رش المبيدات للقضاء علي الحشرات والقوارض بالإضافة إلى أعمال الرش والتطهير للمدارس والمساجد والأماكن المزدحمة وقاية من فيروس كورونا المستجد.

ويأتي ذلك بعدما أعلن الدكتور صلاح زغلول، مدير مستشفى سيدي سالم المركزي بمحافظة كفر الشيخ، منذ أيام، إصابته بفيروس كورونا المستجد، مناشدا الجميع بالدعاء له بالشفاء والمرور من تلك المحنة.

وقال مدير المستشفى علي صفحته الرسمية على فيسبوك: "الحمد لله إيجابي الإصابة بفيروس كورونا، دعواتكم جميعا"

فيما أعلنت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، عن بدء تلقى لقاح كورونا بمركز تلقى اللقاح التابع لمستشفى فوة المركزي، مؤكدة أن المستشفى قد شهدت تطويراً كبيراً في الأبنية والتجهيزات خلال الفترة الماضية لتلبي حاجة المواطنين وتقدم لهم مستوى خدمة طبية لائق تماشياً مع السياسة العامة للدولة التي تهدف إلى الارتقاء للمستوى الصحي للمواطن المصري.

وأضافت الدكتورة سوسن سلام، أن عدد المراكز لتلقى لقاح كورونا بلغ 11 مركز داخل محافظة كفر الشيخ وتعمل من الساعة التاسعة صباحا حتى التاسعة مساء بما في ذلك أيام العطلات والإجازات، مؤكدة دعوتها المواطنين إلى الإسراع في تسجيل أسمائهم لتلقى اللقاح وعدم الانسياق خلف الحملات التي تهدف إلى التشكيك والتخويف من اللقاح، وتؤكد أن اللقاح آمن وفعال وموثوق.

فيما وجه اللواء جمال نورالدين محافظ كفر الشيخ، كافة مراكز الشباب والرياضة بالمحافظة بالاستعداد التام للفتح أمام المواطنين لتلقي لقاح كورونا، بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان، برعاية الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة، وأشرف عبد المنعم الكناني وكيل المديرية للشباب.