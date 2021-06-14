الإثنين 14 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

«قصة وثيقة».. خطاب من جمال الغيطاني للفنان عصمت داوستاشي

جمال الغيطاني
جمال الغيطاني

في حلقة جديدة من “قصة وثيقة” تكشف “الدستور” عن خطاب بخط يد الروائي الكبير جمال الغيطاني أرسله لفنان الإسكندرية عصمت دواستاشي.

 

الخطاب جاء ردًا على خطاب داوستاشي الذي أرسله للغيطاني ويكتب فيه بعض الملاحظات الخاصة بإخراج أحد الكتب، فكان رد جمال الغيطاني كالتالي..

 

القاهرة في 2 يناير 1991

أخي العزيز عصمت داوستاشي

تحية مودة

بقدر انزعاجي من ملاحظاتك القيمة التي أعترف بأنني لم أنتبه لها لإسنادي عملية الإشراف الفني الكامل إلى الفنان "محمد عفت"، بقدر ما سعدت بخطابك في مطلع العام الجديد".

 

أعتذر إليك إذا كان الاعتذار يجدي، مع وعد بتصحيح هذه الأخطاء في طبعة جديدة من الكتاب بنفس الحجم القديم".

 

أما عن التكلفة فقد كنت راغبًا في نشر الكتاب على أوسع نطاق، ولكن تكاليف الكتب في ارتفاع مستمر، وهذا أرخص سعر ممكن، للأسف سأضطر إلى قول هذا".

 

أتمنى لك خالص التوفيق ويشرفني أن تساهم معنا في تصميم الغلاف"كتاب اليوم".

 

جمال أحمد الغيطاني (9 مايو 1945 - 18 أكتوبر 2015) هو روائي وصحفي مصري ورئيس تحرير صحيفة أخبار الأدب المصرية. صاحب مشروع روائي فريد استلهم فيه التراث المصري ليخلق عالمًا روائيًا عجيبًا يعد اليوم من أكثر التجارب الروائية نضجًا وقد لعب تأثره بصديقه وأستاذه الكاتب نجيب محفوظ دورا أساسيًا لبلوغه هذه المرحلة مع اطلاعه الموسوعي على الأدب القديم وساهم في إحياء الكثير من النصوص العربية المنسية وإعادة اكتشاف الأدب العربي القديم بنظرة معاصرة جادة.

 

انفتحت تجربته الفنية في السنوات الأخيرة على العمل التلفزيوني مع المحافظة على نفس الملامح التي نجدها في الرواية، إذ كشف النقاب عن عالم آخر يعيش بيننا من المعمار والناس. يعتبر الغيطاني من أكثر الكتاب العرب شهرة على شبكة الإنترنت إذ أن أغلب رواياته ومجموعاته القصصية متوفرة في نسخات رقمية يسهل تبادلها أضافت بعدا جديدا لهذا الكاتب الذي جمع بين الأصالة العميقة والحداثة الواعية

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جمال الغيطاني عصمت داوستاشي خطاب من جمال الغيطاني أخبار اليوم الفنان محمد عفت

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