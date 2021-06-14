الإثنين 14 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

مايان السيد تحتفل بعيد ميلاد والدها: الأكثر دعماً لنا

ماياان السيد ووالدها
ماياان السيد ووالدها

حرصت الفنانة الشابة مايان السيد، على الاحتفال بعيد ميلاد والدها. حيث نشرت عبر حسابها الرسمي على موقع الصور الشهير "انستجرام"، صورة جمعتها بوالدها من الطفولة معلقه عليها بقولها: "عيد ميلاد سعيد للأب الأكثر دعماً لنا".

 

وكانت مايان لفتت الأنظار إليها، اليوم، منذ أيام أثناء ظهورها بحفل زفاف الثنائي الفني محمد فراج وبسنت شوقي، حيث ظهرت مايان بإطلالة أنيقة جاءت كـ "عروسة البحر". 

 

يذكر أن مايان  السيد هي ممثلة مصرية شابة، قدمت العديد من الأدوار، وشاركت بالعمل مع كثير من النجوم في أعمال فنية مختلفة، فهي من مواليد 9 نوفمبر عام 1997، وعمرها حاليًا 24 عامًا، ولدت بمدينة أوغوستا بولاية جورجيا الأمريكية، و درست في الجامعة الأمريكية بالقاهرة وتخصصت في مجال التمثيل والمسرح.

 

وكان يراودها حلم التمثيل منذ الطفولة، غير أنها لا تمتلك صلة قرابة بأي من أفراد الوسط الفني، مما جعلها تستصعب الأمر في البداية، وكان أول ظهور لها كان من خلال مسلسل أبو البنات مع الفنان مصطفى شعبان عام 2016 وقدمت دور نيفين.

 

وحضرت مايان السيد العديد من الورش التمثيلية للعمل على تنمية موهبتها، خاصة قبل مشاركتها مع الفنان ياسر جلال في مسلسل ظل الرئيس.

 

من ناحية أخرى سبق وحلت الفنانة مايان السيد ضيفة على برنامج "معكم" مع الاعلامية مني الشاذلى فى وقت سابق، وذلك مع أبطال مسلسل حرب أهلية حيث صرحت وقتها كواليس مشاركتها بثلاثة أعمال درامية فى مارثون رمضان الماضى وتحديداً مسلسل حرب أهلية بقولها : "كنت قلقانة بشأن مشهد موتى فى حرب أهلية، وعندما أبلغنى المخرج سامح عبد العزيز بالتفاصيل ذهبت البيت وبدأت أبحث عن حالات الوفاة عن طريق الخنق، وبدأت أتدرب على ذلك مع أختى فى البيت، وبعد انتهاء المشهد بكيت بسبب سقوطى على الأرض الذى أدى لجرحى، واحتضننى المخرج سامح عبد العزيز لتهدئتى".

إطلالة مايان السيد ميان السيد والد مايان السيد عيد ميلاد حرب اهلية

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