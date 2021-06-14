الإثنين 14 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

أكرم حسني يتألق في عالم الغناء.. «لو كنت» ليست الدويتو الأول

أكرم حسني
أكرم حسني

استطاع الفنان أكرم حسني أن يحقق نجاحًا كبيرًا خلال الفترة الماضية من خلال طرحه لعدد من الأعمال الغنائة سواء دعائية لبعض المنتجات أو الدويتو مع نجوم الغناء.

 

وحقق أكرم نجاحًا كبيرًا خلال الساعات الأولى من طرح آخر أعماله الغنائية التي شارك فيها الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، والأغنية من إخراج المخرج حسام الحسيني، والأغنية ستكون متوفّرة يوم الثلاثاء ١٥ يونيو  ٢٠٢١ عبر المنصات الموسيقيّة الرقميّة.  

 

مشاركة أكرم حسني بدويتو مع مي عمر 


وكان أكرم حسني أثار ضجة كبيرة خلال ظهوره كضيف شرف في مسلسل "لؤلؤ" والذي قدَّم من خلاله دويتو غنائي مع الفنانة مي عمر ضمن الأحداث، وحققت نسب مشاهدات عالية وقتها، كما تصدرت تريند مواقع التواصل الاجتماعي.

 

وظهر أكرم بشخصية الموسيقار أشرف جبنة الذي يقدم مع لؤلؤ أول تعاون موسيقي بينهما ويفاجئها على المسرح ويخرج ليقدم أغنيته معها لتقوم بعد ذلك بطرده من المسرح، وتميز المشهد بتقديمه بشكل احترافي في عمليات المونتاج والمكساج وخاصة الجرافيك الذي كان له دور كبير في ظهور المشهد بشكل مثير.

 

أكرم حسني يتألق في حملة اتنين كفاية


كما قدَّم الفنان أكرم حسني أغنية دعائية بعنوان "اتنين كفاية" ضمن حملة وزارة التضامن الاجتماعي الهادفة إلى التوعية بأهمية تحديد النسل، والتي ظهر خلالها حسني بشخصية صعيدية.

 

وأثار الإعلان ضجة كبيرة، وتباينت الآراء حول شخصية الصعيدي التي أغضبت عددًا من رجال الصعيد ولكن لم يختلف اثنان على أداء أكرم وخفة ظله بتقديم هذا النوع من الأغاني الطريفة.

 

بداية أكرم حسني في الغناء ببرنامج أسعد الله مساءكم 


وكان أكرم حسني قد قدم عددًا من الأغاني ولكن كان أداءً فقط، حيث كان يقوم بغناء الأغاني المطرب عماد كمال، وذلك أثناء تقديمه اسكتشات فنية غنائية ضمن برنامج "أسعد الله مساءكم"، والذي قدَّم من خلاله شخصية "أبوحفيظة".

أكرم حسني هيفاء وهبي ديويتو لو كنت أغاني غناء

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