الإثنين 14 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الرئيس السيسى يستجيب لعلاج مواطن مصاب بسرطان المثانة

السيسي
السيسي

استجاب الرئيس عبد الفتاح السيسي لعلاج مواطن مصاب بسرطان المثانة بمنطقة المطرية بمحافظة القاهرة، بعد عرض حالته فى برنامج "صالة التحرير" مع الإعلامية عزة مصطفى، على قناة صدى البلد، كما وجه بتوفير مصدر رزق ثابت له.

وكانت الإعلامية عزة مصطفى، قد عرضت مساء اليوم الإثنين، حالة المواطن "محمد" المريض بسرطان المثانة منذ عام 2012، ويحتاج لعلاج مكثف، ما جعله يتوقف عن عمله "فرش لبيع الملابس في الشارع"، ويمكث في منزله بسبب ظروف مرضه.

 

من جانبه، قال محمد في مداخلة هاتفية لبرنامج "صالة التحرير": "ربنا يباركلنا في عمر الرئيس ويطولنا في عمره، وربنا يجبر بخاطره زي ما بيجبر بخاطر الغلابة"، مؤكدا أن الرئيس السيسي أحدث طفرة كبيرة في منطقة المطرية، خاصة في الشوارع والكباري، لحل أزمة الزحام الشديدة التي كانت عليها في الماضي.

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