«الهلال الأحمر» تطلق حملة للتبرع بالدم بمناسبة اليوم العالمي

أطلقت جمعية الهلال الأحمر المصري، تحت رعاية نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، نائب رئيس جمعية الهلال، الاثنين، حملة للتبرع بالدم بمناسبة اليوم العالمي للتبرع.



وأكدت نيفين القباج، وزيرة التضامن أن جمعية الهلال الأحمر المصري حققت طفرة كبيرة في مجالات الإغاثة والتعامل مع الأزمات والكوارث خلال السنوات الأخيرة، فضلا عن تقديم النصائح التوعوية والصحية من أجل الحد من خطر انتشار الوباء وكيفية اتباع الاجراءات الصحية السليمة من خلال القنوات والمنصات المختلفة.

وقال رامي الناظر، المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصري، إن الجمعية هى حلقة الوصل بين جميع "الهلالات" على مستوى العالم لتقديم المساعدات؛ نظرًا لدوره التاريخي وموقع مصر الجغرافي ودورها الريادي في ادارة الأحداث في المنطقة، حيث يضم أكثر من 30 ألف متطوع.

وتعمل الجمعية على بث قيم الوحدة والتطوع والعمل الإنساني بين الجمهور لاسيما الشباب، وتقديم المعونات المالية والمادية لمنكوبي الكوارث في مختلف أنحاء القُطر المصري، كما تعمل الفروع على خدمة المجتمع المحلي من خلال تحسين حالة الفقراء، ونشر أساسيات الإسعاف الأولي، وتنفيذ المشروعات الاجتماعية والصحية والثقافية.

وتغطي فروع الهلال الأحمر المصري جميع محافظات الجمهورية، إذ يمتلك الهلال 27 فرعًا فى محافظات القاهرة، الجيزة، الاسكندرية، مرسى مطروح، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء، الشرقية، دمياط، الدقهلية، كفر الشيخ الغربية، المنوفية، القليوبية، البحيرة، الفيوم، بني سويف، المنيا، اسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، الوادى الجديد و البحر الأحمر يعملون على بث قيم الوحدة والتطوع والعمل الإنساني بين الجمهور لاسيما الشباب، وتقديم المعونات المالية والمادية لمنكوبي الكوارث في مختلف أنحاء القطر المصري. كما تعمل الفروع على خدمة المجتمع المحلي من خلال تحسين حالة الفقراء، ونشر أساسيات الإسعاف الأولي، وتنفيذ المشروعات الاجتماعية والصحية والثقافية.