«الزراعة» تعلن إطلاق الكارت الذكي في 23 محافظة

إضافة كارت «ميزة»

أكد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أنه في إطار رؤية الدولة للتحول الرقمي وربط قطاع الزرعة بمصر الرقمية والتيسير على المزارعين أن الوزارة أطلقت الكارت الذكي في 23 محافظة وجاري إطلاقه في المحافظات الثلاث الأخرى؛ حتى يكتمل التعامل بالمنظومة بعد إضافة خدمة المدفوعات "ميزة" للكارت مع التوسع في ميكنة الخدمات الزراعية والذكاء الاصطناعي واطلاق تطبيق يساعد الفلاح على الإرشاد الزراعى، إضافة إلى أكثر من 20 خدمة إلكترونية من خدمات الوزارة جاري اطلاقها على بوابة مصر الرقمية وأيضا حصر المساحات المنزرعة بالذكاء الاصطناعي، وذلك خلال جلسة الاستماع التى عقدت اليوم بلجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ.



في نهاية الاجتماع، قام وزير الزراعة بالرد على الأسئلة التى طرحها النواب والمتعلقة بتقنين وضع اليد والأسمدة والخدمات البيطرية وكذلك الصادرات الزراعية ومشروعات النفع العام والخدمات الزراعية ومستلزمات الإنتاج التي تقدمها الوزارة للمزارعين والمربين.

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وعقدت لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، برئاسة عبدالسلام الجبلى جلسة استماع اليوم لوزير الزراعة واستصلاح الأراضي لعرض محاور السياسة الزراعية في مصر.

وأكد وزير الزراعة أنه تم طرح 199 مزرعة انتاج سمكى بالمزاد العلني وجارى الترسية بالاضافة إلى تعديل القيمة الايجارية لبعض الاصول التى تنتهى عقود ايجارها لتتفق مع القيمة السوقية الحالية حيث بلغ عدد الاصول التى تم تعديل القيمة الايجارية لها ( 15 أصل ) بزيادة ايجارية بنسبة 36 % سنويا عن السابق وأيضا حصر كل الأراضى الفضاء داخل الاحوزة العمرانية التابعة لهيئة الاصلاح الزراعى بهدف تعظيم الاستفادة القصوى منها وبلغ اجمالى ما تم حصرة 121 موقع بمساحة 2.2 مليون م2 بقيمة تقديرية ( 14 ) مليار جنيها، مشيرا إلي ارتفاع معدلات تحصيل ديون ومستحقات هيئات الوزارة لدى الغير إلى أرقام غير مسبوقة حيث وصلت قيمة المتحصلات إلى 7.2 مليار جنيه.