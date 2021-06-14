محمد الشماع: تعاونت مع هاجر صلاح للبحث عن رجل يحكي كما نتنفس

ندوة مناقشة «حكايات من دفتر صلاح عيسى»

قال الكاتب محمد الشماع إن الدكتور عبد المنعم سعيد كان لديه ملاحظات في مسودة كتاب "حكايات من دفتر صلاح عيسى"، وكان انطباعه الأول عن الكتاب أنه تحقيق صحفي مطول، وهو تصور حقيقي بشكل ما، فالكتاب يتكون من 6 فصول؛ الأول عبارة عن تجربتنا مع صلاح عيسى وكيف تعلمنا منه في وقت العمل، الثاني خاص بالأستاذة أمينة النقاش.. عن صلاح عيسى كزوج .. وفي البيت، الثالث عبارة عن رحلة في عقل صلاح عيسى، والرابع عن رفاق رحلة صلاح عيسى.. وفصل بعنوان "هل باع القضية"، وهى تهمة وجهت للأستاذ صلاح عيسى بعد مسؤوليته عن جريدة القاهرة بعد أن كان معارضا شديدا للسلطة، وبغض النظر عن الفترة التى تولى فيها الجريدة وسألته بشكل مباشر ذلك السؤال في حياته.. هل باع القضية .. فكان رده ما هى القضية وكيف ترى أننى بعتها.. وهو رد مفصل داخل الكتاب من يقرأ لصلاح عيسى في مقالاته الأولى يشعر أن هذا الرجل كان سياسيا في كل ما تناوله.

وكشف الشماع خلال كلمته عن «حكايات من دفتر صلاح عيسى»، والصادر مؤخرا من مؤسسة شمس للنشر والإعلام، بمركز قنصلية الثقافي بوسط البلد، أنه تعاون مع هاجر صلاح على الكتاب بمنطق الباحثين عن رجل يحكي كما نتنفس، مشيرا إلى أنه كان متدفقا في الحديث مثل كتاباته، وكان ينتقل من فكرة لفكرة داخل نفس الإطار.

جدير بالذكر أنه يناقش الكتاب الدكتور عبد المنعم سعيد، ويديره المنسق الثقافى مصطفى الطيب، والكتاب يتتبع سيرة الكاتب الراحل صلاح عيسى، ذلك الصحفى الاستثئنائى، من خلال أوراقه الخاصة وأحاديثه المتدفقة وشهادات معاصريه ومجايليه، التى جمعها وحررها محمد الشماع، وهاجر صلاح على مدار أيام وشهور، بدأت منذ سنوات طويلة عندما جمعهما القدر به ليكونا ضمن كتيبة تلاميذه فى جريدة "القاهرة" الصادرة عن وزارة الثقافة.

ويقع الكتاب في 200 صفحة من القطع الكبير، ويقدِّم سيرة فكرية وثقافية وتاريخية للكاتب الراحل صلاح عيسى، أحد كبار الصحفيين الذين لهم إنجازات وإسهامات عديدة في عالم الصحافة والسياسية والتأريخ.

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