الإثنين 14 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ضبط 5 أطنان مخلل مجهول المصدر بمصنع بدون ترخيص بالإسكندرية

ضبط مخللات مجهولة
ضبط مخللات مجهولة المصدر

ضبطت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، مصنع مخللات بدون ترخيص، لحيازته 5100 كجم من المخلل مجهول المصدر وغير مدون عليها بيانات، حيث قامت إدارة تموين برج العرب برئاسة محمد العدوى مدير الإدارة، وإشراف إبراهيم مرسال رئيس الرقابة بالاشتراك مع مباحث التموين بشن حملات على نطاق الإدارة.

وأسفرت الحملات عن التحفظ على كميات محلات مجهول المصدر بواقع 34 برميل زنة البرميل الواحد 150 كجم أنواع مختلفة (لفت، جزر، فلفل سليم،  فلفل مهروس) بإجمالي 5100 كجم مخلل.

كما تم تحرير محضر حيازة أجزاء دواجن منتهية الصلاحية داخل إحدى مصانع الصناعات الغذائية وتم التحفظ على 500 كجم، وتم التحفظ علي الكميات المضبوطة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفات للعرض على وكيل النائب العام.

جاء ذلك بناءً على تعليمات المحاسب محمد سعدالله أحمد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، بتشديد الرقابة على مصانع التصنيع الغذائي والسلع مجهولة المصدر حماية لصحة المواطنين.

وكان قد أعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية عن نتائج الحملات الرقابية التي شنتها مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية برئاسة محمد سعد مدير المديرية، والتي استهدفت جميع أحياء الإسكندرية خلال شهر مايو الماضي، والتي أسفرت عن تحرير 1319 محضرًا بالتعاون مع جميع الجهات التنفيذية بالمحافظة.

وأوضح «سعد» أن إجمالي المحاضر التي تم تحريرها للحد من المخالفات التموينية في مخابز الإسكندرية بلغ 610 محاضر متنوعة، من بينها 66 محضرًا لعدم نظافة أدوات العجن، وعدد 54 محضرًا لتوقف المخابز عن العمل دون إذن مسبق.

هذا وأشار مدير مديرية التموين إلى أنه تم تحرير 708 محاضر أثناء الحملات الرقابية على الأسواق ومحطات البوتاجاز والمحال التجارية، منها 35 محضرًا لبيع السلع بأزيد من السعر المقرر لها، وعدد 225 محضرًا للمحال والأسواق لعدم الإعلان عن سعر السلع، وعدد 305 محاضر لعدم حمل  شهادة صحية، وعدد 14 محضرًا لبيع بضائع مجهولة المصدر، بالإضافة لـ52 محضرًا لاستخدام أوراق مطبوعة في تغليف المواد الغذائية مما يضر الصحة العامة للمواطنين.

ضبط مخللات مجهولة المصدر

ضبط مخللات مجهولة المصدر
ضبط مخللات مجهولة المصدر
ضبط مخللات مجهولة المصدر
ضبط مخللات مجهولة المصدر
ضبط مخللات مجهولة المصدر
ضبط مخللات مجهولة المصدر
ضبط مخللات مجهولة المصدر
ضبط مخللات مجهولة المصدر
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