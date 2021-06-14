غدا.. النطق بالحكم على المتهمين بواقعة تعرية «سيدة الكرم»

قضت اليوم الاثنين محكمة جنايات المنيا برئاسة المستشار أشرف محمد على بحجز النطق بالحكم على 24 متهما متورطين في أحداث الكرم بمركز أبو قرقاص جنوب المحافظة في القضية لمعروفة إعلاميا بأحداث تعرية سيدة الكرم لجلسة الغد الثلاثاء للنطق بالحكم مع استمرار حبس جميع المتهمين في القضية.

وقال عمران فاروق عضو هيئة الدفاع عن المتهمين، أن المحكمة انتهت من سماع مرافعة الدفاع عن 24 متهما مسلما من أبناء قرية الكرم التابعة لمركز أبو قرقاص جنوب محافظة المنيا والمتهمين بإشعال الحرائق بمنازل مواطنين أقباط والتعدي بالضرب على السيدة سعاد ثابت والمعروفة إعلاميا بسيدة التعرية بقرية لكرم ومحاولة هتك عرضها على خلفية نشوب مشاجرة بين اقباط ومسلمين بسبب أنتشار شائعة بوجود علاقة غير شرعية بين شاب مسيحي "نجل سيدة الكرم" وربة منزل مسلمة خلال شهر مايو من عام 2016.

وتعود الأحداث إلى يوم 20 من شهر مايو من عام 2016، عندما شهدت قرية "الكرم" أعمال عنف على إثر ترديد شائعات بوجود علاقة بين "نجوى. ف" مسلمة زوجة المتهم الرئيسي في الأحداث "نظير. أ"، و"أشرف. د"، مسيحي مما أدى إلى اشتعال الأحداث بالقرية وأسفر عن ذلك حرق 5 منازل وإصابة اثنين.

وحرّرت سيدة تدعى سعاد ثابت، 68 سنة، ربة منزل، محضر شرطة اتهمت فيه آخرين، بتعريتها بعد تمزيق كامل ملابسها وضربها وسحلها أمام منزلها وحرق المنزل بحسب ما جاء في محضر الاتهام، وقررت النيابة العامة حفظ التحقيقات في الواقعة لعدم كفاية الأدلة، ألا أن هيئة الدفاع عن المجني عليها قدمت تظلمًا أمام محكمة الجنايات بالمنيا، للمطالبة بإعادة التحقيقات وتم قبول التظلم لإعادة مداولة القضية والتي تأجلت لجلسة الغد للنطق بالحكم في القضية.