«أنا مش في العارف».. أمينة خليل تعلن سرقة صفحتها على «فيس بوك»

أعلنت الفنانة أمينة خليل سرقة صفحتها على «فيس بوك»، حيث نشرت نفس الصورة التي نشرها الهاكر على صفحة الفنانة هنا الزاهد والفنان أحمد فهمي.

وأضافت أمينة خليل عبر صفحتها على موقع «فيس بوك»: «احنا اتهكرنا والبيدج اتسرقت فعلا يا جماعة.. و لو حد يقدر يساعدنا يتواصل معانا».

ونفت أمينة خليل علاقتها بفيلم العارف قائلة: «يا جماعة الصفحة اتعملها hack بجد لو حد يقدر يساعدنا ياريت يتواصل معانا وأمينه خليل مش موجودة فى فيلم العارف، وشكرا».

وتفاعل الجمهور مع أمينة خليل، حيث قال محمد عامر: «ولما هي اتسرقت إزاي كتبتى عالصفحة إن هي اتسرقت... مش هى مسروقة”، فيما قالت مريم عمار: «كريتف أووي فكرة الدعاية دي».