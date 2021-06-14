الإثنين 14 يونيو 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى

محافظات

بـ29 مليون جنيه.. استكمال أعمال الرصف بمركز ومدينة منيا القمح

استكمال أعمال الرصف
استكمال أعمال الرصف بمركز ومدينة منيا القمح

قام الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بجولة تفقدية بشوارع مدينة منيا القمح لمتابعة أعمال الرصف والتجميل التي تشهدها شوارع المدينة والوقوف على معدلات الأداء ونسب التنفيذ، والعمل على تذليل العقبات التي تحول دون تنفيذها طبقا للجدول الزمني المحدد ليشعر المواطن بحجم ما تقدمه الدولة من إنجازات في كافة القطاعات الخدمية.

بدأ المحافظ جولته بتفقد أعمال استكمال الرصف والتوسعة الجارية بشوارع سيد مرعي وسعد زغلول ووجيه أباظة بطول 5.4 كم وبتكلفة 29 مليون جنيه، حيث شملت الأعمال رفع الجزيرة الوسطى وتكسير الأسفلت القديم ووضع طبقات أساس جديدة وإنشاء جزيرة أخرى بشكل جمالي وزرع أعمدة الإنارة وإزالة التندات والأرصفة المتعدية على حرم الطريق لإعادة الوجه الجمالي والحضاري للمدينة.

كما حرص محافظ الشرقية على تفقد استكمال أعمال الرصف والتطوير الجارية بشارع وجيه أباظة في الاتجاه الثاني والذي يبدأ بعد مزلقان السكة الحديد تجاه بحر مويس وصولاً لمجلس المدينة بتكلفة 6 ملايين جنيه.

شدد محافظ الشرقية على محمد عبدالوهاب رئيس مركز ومدينة منيا القمح بالتنسيق مع مدير مديرية الطرق بالمتابعة المستمرة؛ لتنفيذ أعمال الرصف الجارية بشوارع المدينة وإلزام الشركات المسند لها تنفيذ المشروعات بالجدول الزمني المحدد مع مراعاة الجودة في التنفيذ، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة الأمراض والأوبئة وذلك أثناء تنفيذ المشروعات حفاظاً على صحة وسلامة العاملين.

كما شهدت جولة محافظ الشرقية بمدينة منيا القمح تفقد شارعي ميامي والقيسارية واللذان يشهدان أعمال رصف باستخدام بلاط الإنترلوك لتسهيل حركة المارة وإعادة الوجه الجمالي والحضاري لهما، وقال المحافظ أن المحافظة قامت بوضع خطة لإعادة رفع كفاءة الشوارع الجانبية والضيقة ورصفها ببلاط الإنترلوك لإضفاء اللمسة الجمالية والحضارية لها وتقديم أفضل الخدمات لقاطنيها.

اختتم محافظ الشرقية جولته بتفقد أعمال التطوير الجارية بميدان المحكمة موجهاً رئيس المدينة بسرعة الانتهاء منها وتنظيم الحركة المروية بالمنطقة لخلق السيولة المرورية المطلوبة، ولإعادة الوجه الجمالي والحضاري للمدينة.

رافق المحافظ اللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية ومحمد عبد الوهاب رئيس مركز ومدينة منيا القمح.

محافظة لجان تطوير مزلقان مشروعات تنسيق العاملين الشرقية

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