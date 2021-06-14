آخرهم أحمد آدم.. فنانون اتهموا بالتهرب الضريبي وهذه هى العقوبة

تواصل محكمة جنح التهرب الضريبى، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار معز صادق، وحضور المستشار أحمد غانم، وكيل النائب العام، وسكرتارية وسام حنفى، محاكمة الفنان أحمد آدم، فى اتهامه بالتهرب من دفع 300 ألف جنيه للضرائب.

“الدستور” تكشف عن عدد من الفنانين اتهموا في تلك القضية.

أحمد آدم

اتهم أحمد أدم بالتهرب من دفع 300 ألف جنيه ضرائب مستحقة على برنامج "آدم شو" فى فترة عام 2013، وقد أجلت نظر الدعوى فى الجلسة المحددة.

هنا شيحة

اتهمت هنا شيحة بالتهرب الضريبي وعدم دفعها مستحقات عليها بقيمة 661 ألفا و513 جنيها للضرائب منذ عام 2010 حتى 2017 ، من خلال عملها مع أكثر من شركة إنتاج فنية مثل “بانوراما” و “ميدل ويست” و “ميديا هاوس”، وتم تغريمها بدفع 375 ألف جنيه بسبب تهربها الضريبي.

داليا البحيري

تعرضت داليا البحيري لتهمة التهرب الضريبي بقيمة 879 ألف جنيه منذ فترة وصدر ضدها قرار بالحبس سنتين، لكن قدمت طلبا بالتصالح في القضية مع الدولة واستأنفت على الحكم.

فيفي عبده

اتهمت الفنانة فيفي عبده بالتهرب الضريبي وتمت إحالة ملفها لنيابة الأموال العامة لكونها أخفت إيراداتها عن أعمالها الفنية المختلفة عن مصلحة الضرائب.

أيمن بهجت قمر

تعرض الشاعر الغنائي أيمن بهجت قمر لتهمة التهرب الضريبي لعدم تسديده مبلغ 513 ألف جنيه عن أعماله الموسيقية والأغنيات التي قدمها لنجوم الغناء بمصر والوطن العربي في الفترة من 2009 حتى عام 2013 .

المطربة بوسي

اتهمت المطربة الشعبية بوسي” بتهربها من الضرائب المستحقة عليها ووصلت إلى مليون و827 ألفا و210 جنيهات مصرية ،نتيجة تقاضيها أجرا من الحفلات الغنائية التي أحيتها للجمهور، إضافة لإخفائها إدارة شركتين وكانت النتيجة صدور حكم ضدها بحبسها سنتين ودفع كفالة مادية بيقمة 50 الف جنيه، ورفضت المحكمة معارضة الفنانة بوسي للتهمة القضائية التي وجهت لها لتهربها الضريبي.