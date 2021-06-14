بـ«مية نار».. التحقيق فى اعتداء صاحب مصنع على طليقته بالقاهرة الجديدة

باشرت نيابة القاهرة الجديدة، التحقيق في واقعة قيام صاحب مصنع بالاعتداء على طليقته برش مادة كاوية "ماء نار" على وجهها وجسدها لوجود خلافات بينهما.

وكشفت التحقيقات أن المتهم انتظر المجني عليها في الشارع وحال شروعها في ركوب سيارتها القي عليها المادة الحارقة، ثم لاذا بالفرار، وكلفت النيابة بسرعة وصول تحريات الأجهزة الأمنية للوقوف على ملابسات الواقعة.

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقي قسم شرطة التجمع الخامس، بلاغا يفيد بقيام المدعو "محمد.م.ع " صاحب مصنع بالتعدي على طليقته " عزة.ع" تعمل موظفة، بإلقاء "ماء نار"، على وجهها وجسدها، بسبب وجود خلافات بينهما، وتم نقلها إلى مستشفى الدمرداش بالعباسية وتبين إصابتها بحروق من الدرجة الثالثة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 5812 لسنة 2021 جنح التجمع الخامس، فيما تكثف الأجهزة الأمنية من جهودها للقبض على المتهم.