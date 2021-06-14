الإثنين 14 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

القصبي: مصر تسهل عمل الشركات السعودية ونريد زيادة الاستثمارات

اجتماع مجلس الأعمال
اجتماع مجلس الأعمال السعودي المصري بالقاهرة

دعا وزير التجارة وزير الإعلام المكلف السعودي ماجد بن عبدالله القصبي، اليوم الاثنين، المستثمرين السعوديين والمصريين للاستفادة من الفرص التي يوفرها اقتصاد البلدين.

 

جاء ذلك خلال مشاركة  ماجد بن عبدالله القصبي، في مجلس الأعمال السعودي المصري في القاهرة على هامش زيارته الرسمية الحالية لمصر ويرأس خلالها وفد المملكة في اجتماعات اللجنة السعودية المصرية المشتركة في دورتها السابعة عشرة، وذلك حسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

 

 وقال وزير التجارة السعودي، إن حجم التبادل التجاري بين مصر والسعودي وصل إلى 8 مليارات دولار وشهد انخفاضاً بحوالي 15 % مقارنة بعام 2019 بسبب التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا، بما يؤكد أهمية القطاع الخاص لدعم مستوى التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين الشقيقين.

 

وأوضح ماجد بن عبدالله القصبي أن مجلس الأعمال السعودي المصري يعد أهم الجهات التي يأملون لأن تحفز قطاع الأعمال للتعاون بين الجانبين لدوره الأساسي في تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين لتحقيق التعافي الاقتصادي المأمول والاستفادة من الفرص التي أوجدتها.

 

وأوضح ماجد بن عبدالله القصبي أنه لمس خلال زيارته الحالية لمصر خلال اجتماعات عدة مع الوزراء المصريين جدية النوايا والحرص على حل جميع التحديات التي تواجه الشركات السعودية، مشيرًا إلى الاجتماع المرتقب بين الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة المستشار محمد عبد الوهاب مع المستثمرين السعوديين غدًا لحل جميع الصعوبات التي تواجههم.

 

وعبر وزير التجارة السعودي خلال كلمته أمام مجلس الأعمال السعودي المصري عن تطلعه لزيادة التعاون المميز بين القطاعين العام والخاص لدعم وتيرة التعاون وترجمة جميع الفرص إلى واقع ملموس يلبي التطلعات لدى قيادتي مصر والسعودية وطموحات الشعبين الشقيقين.

 

القصبي يدعو لتعزيز الزيارات بين مصر والسعودية 

ودعا القصبي إلى تبادل الزيارات بين مصر والمملكة سواء على مستوى القطاع الحكومي أو التجاري والتسوق أكثر للفرص والمشاركة في المؤتمرات وننسق المواقف لاقتناص الفرص الواعدة المتاحة من أجل عقد شركات واعدة وملموسة تحقق أهداف الأطراف جميعًا.

 

وعبر  وزير التجاري السعودية عن ثقته الكاملة في مساهمة أعمال هذا المجلس في تعميق التعاون في المجالات كافة بين القاهرة والرياض المبنية على أسس من التوازن في تبادل المصالح المشتركة.

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