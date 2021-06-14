طريقة عمل الفاصوليا البيضاء خطوة بخطوة

تعتبر الفاصوليا البيضاء من أكثر الأكلات المحببة لدى المصريين، فهي من البقوليات التي تحتوي على عدد كبير من المعادن المغذية، ذات القيمة الغذائية العالية، ويمكن تقديمها إلى جانب أنواع مختلفة من اللحوم البيضاء أو الحمراء، كما يمكن تقديمها منفردة.



وفي السطور التالية نقدم لكم المكونات وطريقة عمل الفاصوليا البيضاء بشكل عام:



أولًا: مكونات الفاصوليا البيضاء:

رأس بصل كبير مقطع

فص ثوم مهروس.

3-4 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون.

2-4 ملاعق صغيرة كمون.

بهارات وتوابل وملح حسب الرغبة.

1-2 كوب من الفاصوليا البيضاء.

1-2 كوب من عصير الطماطم الطازج.

ثانيًا: الطريقة بالتفصيل

قومي بغلي لتر من الماء، ثم انقعى الفاصوليا البيضاء في هذا الماء قبل الطهي بمدة 12-24 ساعة، أو على الأقل نقع الفاصوليا عدد ساعات كافي قبل الطهي من أجل التخلص من الغازات التي تحتوي عليها الفاصوليا.



قومي بسلق الفاصوليا البيضاء مع ماء لمدة 30 دقيقة على نار هادئة.

أنزلي الفاصوليا البيضاء عن النار واتركها جانبًا.

قومي بتشويح البصل والثوم مع زيت الزيتون في وعاء عميق.



أضفي الملح والبهارات والتوابل ثم قومي بتصفية عصير الطماطموإضافته إلى الفاصوليا البيضاء، واترك المزيج على النار لمدة 30-40 دقيقة، بعد إضافة الشوربة أو الماء الساخن.

يقدم هذا الطبق عادة مع طبق من الأرز.

فوائد الفاصوليا البيضاء:



الفاصوليا البيضاء من أفضل الأطعمة التى تساهم فى تخليص الجسم من السموم.



تحتوي الفاصوليا على مادة "molybdenum"، التي تحفز العديد من الإنزيمات المطهرة للسموم مثل "aldehyde oxidase" وإنزيم "sulfite oxidase".



تتمتع الفاصوليا بمؤشر جلايسيمى منخفض.

غنية بالكربوهيدرات بطيئة الهضم، ومن ثم فهى لا ترفع سكر الدم بشكل مفاجئ وسريع، بل تنظم مستوياته، ولذا فهى تصلح بشدة لمرضى السكر.



تساهم الفاصوليا البيضاء فى الحد من نوبات الجوع وتغيرات المزاج، نظرًا لأن مستويات جلوكوز الدم تصبح متزنة لفترة طويلة عقب تناولها.



تساهم فى الحد من خطر الإصابة بأمراض القلب، وتحد من ظهور الأعراض الأولية لمرض السكر.

الفاصوليا البيضاء تساهم فى الوقاية من السمنة

فهي تساهم فى تنظيم مستويات الدهون بالجسم، وهو ما يقلل فرص الإصابة بالسمنة.