فى عيد ميلادها.. أبرز المعلومات عن الفنانة سيمون

يصادف اليوم الاحتفال بمولد الفنانة سيمون مطربة الثمانينات التى عرفت بتقديم ألوان جديدة من الغناء هى ومجموعة من زملائها الشباب فى ذلك الوقت ومنهم الفنانة منى عبد لاغنى والمطرة حنان والفنان علاء عبد الخالق .

“الدستور” ترصد معلومات وأسرار فى حياة سيمون:

- اختفت عن الساحة الفنية فى بداية الألفية الجديدة ولكنها نشرت خبر زواجها من شاب مسلم يسمى "محمد رؤوف غنيم" باحث فى القانون الدولى وذلك عام 2016 رغم ان زواجها كان فى عام 2009

- نشرت صورة تجمعها بزوجها المسلم والذى لم تتزوج غيره طيلة حياتها من خلال صفحتها على الفيسبوك خلال الاحتفال بعيد زواجها .

- عرفت بالمساهمة فى العمل الخيرىة ففى فتر ابتعادها عن الساحة الفنية اهتمت بالمشاركة فى عدد من الفاعليات التى تصب فى صالح مرشضى السرطان بكافة أنواعه

- كان من المقرر أن تقوم سيمون ببطولة مسلسل عن السيرة الذاتية للفنانة الراحلة ليلى مراد، يحمل توقيع الكاتب عبد النور خليل، إلا أن وفاته أدت إلى توقف المشروع.

- تهتم بالقراءة لدرجة كبيرة، وتقوم بنشر الكتب والروايات التي تهتم بقراءتها عبر حسابها على "فيس بوك"، كما كتبت كلمة على غلاف رواية “الجلسة التاسعة” للكاتب محمود إمام، كما قامت بإدارة مناقشة الرواية.

- دخلت سيمون عالم الفن عن طريق الصدفة، وكان للفنان مدحت صالح سببا كبيرا في دخولها، موضحة أنها بدأت في الفن كمغنية وليست فنانة.

قصة دخولها عالم الفن

وروت "سيمون"، خلال استضافتها في برنامج "حديث المساء" المذاع عبر فضائية "MBC مصر" مع الإعلامية ياسمين عز، مساء الخميس، قصة دخولها لعالم الفن قائلة إن الفنان مدحت صالح كان ينظم لحفلة غنائية كبيرة في الجامعة، وهي كانت من بين المنظمين، وتأخر مدحت صالح عن الحفل، متابعة: "الناس بدأت تزعق جامد، فصحابي خلوني أطلع أغني لغاية ما يجي والناس اتبسطت جدا، ومن هنا بدأت رحلتي، وأنتجت أول ألبوم"ومانتشرت سيمون فى عالم الفن .

- عادت للساحة الفنية من خلال مشاركتها فى عدد من الأعمال الدرامية ومنها مسلسل "بين السرايات" .