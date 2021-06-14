برلماني: العلاقات المصرية السعودية تشهد نموا كبيرا في عهد السيسي

قال أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إن العلاقات المصرية السعودية تشهد نموا كبيرا خلال عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي وهناك روابط وثيقة بين الدولتين وتوحيد للجهود المشتركة في جميع المجالات، موضحا أن مصر قدمت حوافز استثمارية جيدة للمستثمرين العرب والأجانب بعد تعديل التشريعات القانونية وعلى رأسها صدور قانون الاستثمار الجديد ولائحته التنفيذية.

وأوضح بدوي في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن القيادة السياسية وجهت بضرورة حل وتذليل جميع العقبات أمام المستثمرين الأشقاء في السعودية، مشيدا بالجهود المصرية المبذولة للتعاون المثمر بين البلدين وما قدمته السعودية من دعم لمصر في جميع القضايا الدولية وعلى رأسها ملف سد النهضة الإثيوبي والتعاون الاقتصادي المشترك.

وأشار رئيس لجنة الاتصالات إلى أن الدولة استثمرت مليارات الجنيهات لتطوير البنية التحتية واللوجستيات وشبكة الطرق لمصر وأصبحت جاهزة لاستقبال أي استثمارات في جميع القطاعات وعلى رأسها قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، موضحا أن توقيع مذكرات تعاون اتفاقيات تعاون مشترك بين مصر والسعودية في مجالات الاستثمار والصناعة والسياحة والصحة والاتصالات والإسكان والبيئة والتجارة واللوجستيات يؤكد على استمرار دعم المملكة العربية السعودية لمصر اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا.

وتابع بدوي أن العلاقات السعودية المصرية ستشهد نموا كبيرا خلال الفترة المقبلة ويبلغ حجم الاستثمارات السعودية في مصر نحو 6 مليارات دولار موزعة على أكثر من 500 مشروع استثماري وتعد المملكة العربية السعودية ثاني أكبر مستثمر في مصر بالإضافة إلى أن هناك تعاون وثيق في عدة ملفات تتعلق بتنمية المشروعات الصغيرة والتعليم والتكنولوجيا والبحث العلمي، في حين بلغ اجمالي الاستثمارات المصرية في السعودية نحو 1.4 مليار دولار بنهاية عام 2020.

كان الدكتور ماجد القصبي وزير التجارة بالمملكة العربية السعودية، قد زار مصر والتقي نظيرته المصرية نيفين جامع وتم توقيع العديدد من مذكرات واتفاقيات التعاون بين البلدين كما عقد مجلس الأعمال المصري السعودي المشترك وذلك بحضور عبد الحميد أبو موسي رئيس الجانب المصري بالمجلس و بندر العامري رئيس الجانب السعودي إلى جانب أعضاء المجلس من الجانبين الى جانب اسامة بن احمد نقلى سفير السعودية بالقاهرة والسفير احمد فاروق سفير مصر لدى السعودية و المستشارمحمد عبد الوهاب رئيس الهيئة العامة للاستثمار و محمد المصرى نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية و ابراهيم السجينى مساعد وزيرة التجارة والصناعة للشئون الاقتصادية والدكتور علاء عز، أمين الاتحاد العام للغرف التجارية .

وقالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، أن التعاون التجاري والاستثماري بين رجال الأعمال بمصر والمملكة العربية السعودية يعد أحد الركائز الأساسية لدعم العلاقات الاقتصادية المصرية السعودية، مشيرةً إلى أن إطلاق دورة جديدة لمجلس الأعمال المشترك يمثل فرصة كبيرة لتحقيق مستهدفات القيادة السياسية في البلدين المتعلقة بتشجيع ودعم القطاع الخاص وجذب الاستثمارات الأجنبية خاصة في ظل العمل المشترك على مشروعات عمرانية وصناعية كبرى.

وأضافت أن القيادة السياسية فى البلدين تدعم وتساند تعزيز حركة الاستثمارات فى كل من مصر والسعودية وهو الأمر الذى يمثل فرصة ذهبية لإقامة شراكات استثمارية بين رجال القطاع الخاص بين الجانبين، مؤكدة توافق الرؤى بين مسؤولى الحكومتين لإزالة كافة التحديات التى تقف عائقًا أمام حركة الاستثمار فى كل من مصر والسعودية .