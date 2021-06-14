البرازيل: إعطاء 2ر77 مليون جرعة لقاح مضاد لكورونا

أفادت بيانات لوكالة بلومبرج للأنباء وجامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الاثنين بأنه تم إعطاء إجمالي 2ر77 مليون جرعة لقاح مضادة لفيروس كورونا في البرازيل حتى الآن.



ويقدر متوسط معدل التطعيم في البرازيل بـ32ر1 مليون جرعة في اليوم الواحد. وبهذا المعدل، سيستغرق الأمر 6 أشهر، لتطعيم 75% من السكان بلقاح من جرعتين.



وبدأت حملة التطعيم في البرازيل قبل نحو 21 أسبوعا.



وبلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا 4ر17 مليون حالة، بالإضافة إلى 487 ألفا و401 وفاة. وظهرت أول حالة إصابة بالبرازيل قبل عام و15 أسبوعا.



يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدول، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.

تعليمات منظمة الصحة العالمية

وشددت منظمة الصحة العالمية على التحديات المتعلقة بالتنفيذ والالتزام بالصحة العامة والتدابير الاجتماعية وتجنب التجمعات، نظرا للارتفاع الهائل فى حالات كورونا المستجد عالميًا، وذلك وفقًا لما ذكره موقع TheHealthSite.

وقالت المنظمة، في تحديثها الوبائي الأسبوعي حول الوباء، إنه انتشر الآن فى 17 دولة على الأقل، موضحة أنه تم العثور على سلالة "الطافرة المزدوجة" الهندية في اليونان واليابان أيضًا.

يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية أصدرت إرشادات محدثة حول الممارسات وأضافت أن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات "كوفيد-19" في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التي تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

جدير بالذكر، أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد-19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

ويأتي هذا فيما أظهر إحصاء لوكالة "رويترز" أن أكثر من 175.76 ‬مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى ثلاثة ملايين و954147.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.