إندونيسيا تستعين بالجيش والشرطة لتوسيع حملة التلقيح ضد كورونا

أعلن وزير الصحة الإندونيسي اليوم الإثنين، الاستعانة بقوات من الجيش والشرطة لتوسيع نطاق حملة التلقيح ضد كورونا، وسط تزايد الإصابات في أنحاء البلاد.

وتتطلع إندونيسيا لتطعيم 181.5 مليون من سكانها، البالغ عددهم 270 مليونًا، لتحقيق مناعة القطيع مطلع العام المقبل، إلا أن عدد من حصلوا بالفعل على جرعة واحدة على الأقل من اللقاح بلغ حتى الآن نحو 20 مليونًا فقط.

وقال وزير الصحة بودي جونادي صادقين: إن الرئيس جوكو ويدودو يسعى لتكثيف حملة التطعيم بحيث تستهدف مليون شخص يوميًا.

وأضاف بودي، في مؤتمر صحفي، أن "الحكومات المحلية ستستهدف 600 ألف شخص يوميًا، بينما ستتولى قوات الجيش والشرطة التعامل مع 400 ألف".

وارتفع متوسط عدد الإصابات اليومية بكورونا في إندونيسيا إلى ما يقرب من 7900 يوميًا الأسبوع الماضي، مقابل متوسط 3500 يوميًا في منتصف مايو، ما أثار مخاوف من حدوث موجة جديدة تماثل تلك التي شهدتها الهند.

وسجلت إندونيسيا 8189 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم الإثنين، ليرتفع الإجمالي إلى 1919547 حالة، وارتفع إجمالي الوفيات المرتبطة بالإصابة بالفيروس إلى 53116 بعد تسجيل 237 حالة جديدة.

تعليمات منظمة الصحة العالمية

وشددت منظمة الصحة العالمية على التحديات المتعلقة بالتنفيذ والالتزام بالصحة العامة والتدابير الاجتماعية وتجنب التجمعات، نظرًا للارتفاع الهائل فى حالات كورونا المستجد عالميًا، وذلك وفقًا لما ذكره موقع TheHealthSite.

وقالت المنظمة، في تحديثها الوبائي الأسبوعي حول الوباء، إنه انتشر الآن فى 17 دولة على الأقل، موضحة أنه تم العثور على سلالة "الطافرة المزدوجة" الهندية في اليونان واليابان أيضًا.

يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية أصدرت إرشادات محدثة حول الممارسات وأضافت أن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات "كوفيد-19" في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التي تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

جدير بالذكر أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد-19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

ويأتي هذا فيما أظهر إحصاء لوكالة "رويترز" أن أكثر من 175.76 ‬مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى ثلاثة ملايين و954147.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.