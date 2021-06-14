الإثنين 14 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

أرض البترول بحلوان تثير تساؤلات النواب باجتماع لجنة الصناعة

لجنة الصناعة بمجلس
لجنة الصناعة بمجلس النواب

 تساءل النائب الدكتور عبدالنعيم حامد، بشأن عدم انتهاء إجراءات إنشاء المنطقة الصناعية بأرض البترول شرق كفر العلو بمحافظة القاهرة والبالغ مساحتها 1.8 مليون متر مربع.

 

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصناعة اليوم لمناقشة طلب إحاطة المقدم من النائب الدكتور/ عبدالنعيم حامد بخصوص تلك الارض.

 

وقالت المهندسة جيهان نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية إن دور المحافظة تمثل في احضار بعض المستشارين لدراسة تلك الاراضي وكيفية استغلالها صناعيا، لأن هذه الارض متميزة في موقعها، وان  يتم تدخيل المرافق من قبل المحافظة وبالفعل تم مخاطبة هيئة التنمية الصناعية للتعاون مع المحافظة لاستغلال تلك الارض ولكن لم نجد جدوى، وتم مخاطبة هيئة الاستثمار وبالفعل تم الوصول الى مستثمر ووضع الخطة الاستثمارية معه، وهناك مفاوضات الان لتحديد سعر الارض من قبل هيئة التنمية الصناعية لبدء التنفيذ الفعلي في الأرض.

 

وقال أشرف رأفت ممثل هيئة التنمية الصناعية الهيئة قامت بتسعير الأرض ومخاطبة المحافظة به، موضحا ان الارض ترفيقها متميز جدا وأنه يمكن إستغلالها بشكل متميز، وبالفعل الهيئة ترى أن تلك الارض يمكن أن نقيم عليها مصنع لصناعة المواتير  خاصة أن مصر لا تنتج المواتير، واضاف انه في خلال اسبوع  سوف يتم وضع  التسعير والتصور النهائي لاستغلال هذه الارضي وعرضها على المستثمر.

 

وأوضح النائب علاء قريطم أن حلوان تتميز بوجود عمال بها لذلك هناك تخوف من استغلال هذه الأرض سكانيا وعدم اقامة صناعات بها، وطالب الهيئة بضرورة الرد وتسهيل الاجراءات للمحافظة.

 

وأشار الى أن هناك انباء تتردد بأن هذه الارض سيتم استغلالها في الانشطة الترفيهية والسكانية وهذا ما أرفضه تماما، لان العامل المصري أهم بكثير خاصة لان حلوان بها اكثر من مليون عامل نريد الحفاظ عليهم والنهوض بهم، فقيمة العامل المصري لدينا أغلى بكثير من القيمة الاستثمارية للأرض.

محافظ القاهرة البترول محافظة القاهرة المنطقة الصناعية الخطة الاستثمارية لجنة الصناعة التنمية الصناعية

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