أرض البترول بحلوان تثير تساؤلات النواب باجتماع لجنة الصناعة

أرض البترول بحلوان تثير تساؤلات النواب باجتماع لجنة الصناعة
تساءل النائب الدكتور عبدالنعيم حامد، بشأن عدم انتهاء إجراءات إنشاء المنطقة الصناعية بأرض البترول شرق كفر العلو بمحافظة القاهرة والبالغ مساحتها 1.8 مليون متر مربع.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصناعة اليوم لمناقشة طلب إحاطة المقدم من النائب الدكتور/ عبدالنعيم حامد بخصوص تلك الارض.
وقالت المهندسة جيهان نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية إن دور المحافظة تمثل في احضار بعض المستشارين لدراسة تلك الاراضي وكيفية استغلالها صناعيا، لأن هذه الارض متميزة في موقعها، وان يتم تدخيل المرافق من قبل المحافظة وبالفعل تم مخاطبة هيئة التنمية الصناعية للتعاون مع المحافظة لاستغلال تلك الارض ولكن لم نجد جدوى، وتم مخاطبة هيئة الاستثمار وبالفعل تم الوصول الى مستثمر ووضع الخطة الاستثمارية معه، وهناك مفاوضات الان لتحديد سعر الارض من قبل هيئة التنمية الصناعية لبدء التنفيذ الفعلي في الأرض.
وقال أشرف رأفت ممثل هيئة التنمية الصناعية الهيئة قامت بتسعير الأرض ومخاطبة المحافظة به، موضحا ان الارض ترفيقها متميز جدا وأنه يمكن إستغلالها بشكل متميز، وبالفعل الهيئة ترى أن تلك الارض يمكن أن نقيم عليها مصنع لصناعة المواتير خاصة أن مصر لا تنتج المواتير، واضاف انه في خلال اسبوع سوف يتم وضع التسعير والتصور النهائي لاستغلال هذه الارضي وعرضها على المستثمر.
وأوضح النائب علاء قريطم أن حلوان تتميز بوجود عمال بها لذلك هناك تخوف من استغلال هذه الأرض سكانيا وعدم اقامة صناعات بها، وطالب الهيئة بضرورة الرد وتسهيل الاجراءات للمحافظة.
وأشار الى أن هناك انباء تتردد بأن هذه الارض سيتم استغلالها في الانشطة الترفيهية والسكانية وهذا ما أرفضه تماما، لان العامل المصري أهم بكثير خاصة لان حلوان بها اكثر من مليون عامل نريد الحفاظ عليهم والنهوض بهم، فقيمة العامل المصري لدينا أغلى بكثير من القيمة الاستثمارية للأرض.