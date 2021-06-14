جدول امتحانات الدبلوم الصناعي 2021 الصف الثالث

يبحث الكثير من طلاب الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2020/2021، عن جدول امتحانات الدبلوم الصناعي 2021، حيث اعتمد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، جدول امتحانات الدبلومات الفنية، ومنها جدول امتحانات الصف الثالث الثانوي الصناعي، والتي تتم خلال شهر يونيو الجاري.

جدول امتحانات الدبلوم الصناعي 2021

وأضاف شوقي، أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قد حددت موعد بدأ امتحانات التدريبات العملية والمعملية يوم السبت الموافق 2021/6/5 وتستمر حتى الخميس الموافق 2021/6/17.

كما أكد وزير التعليم، أن امتحانات الدبلومات الفنية التحريرية فمن المقرر أن تبدأ يوم السبت الموافق 2021/6/19، وتستمر حتى الخميس الموافق 2021/7/1.

وأشارت وزارة التربية والتعليم إلى أن عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الدبلومات الفنية هذا العام يبلغ 750000 طالب/طالبة، بكافة النوعيات (صناعي - زراعي - تجاري - فندقي - تعليم وتدريب مزدوج)، داخل 3081 لجنة امتحانيه مقسمة كالتالي (1506 صناعي - 1196 تجاري - 288 زراعي - 91 فندقي.

كما وزعت مدارس الدبلومات الفنية، وفق توجيهات وزارة التربية والتعليم، أرقام جلوس طالبات الدبلوم بالأقسام كل حسب تخصصه .

تقديم الاعتذار عن الامتحانات

وأوضحت الوزارة أنه يمكن تقديم الاعتذار عن أعمال الامتحانات لأسباب قانونية.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنها ستتخذ كافة الإجراءات الوقائية من انتشار فيروس كورونا المستجد بين الطلاب.

وشددت الوزارة على اتباعها إجراءات المراقبة على الامتحانات من تفتيش على الكمامات والتأكيد على الطلاب عدم اصطحابهم أيًا من الأجهزة الإلكترونية إلى اللجان، وذلك منعًا لاستخدامها في الغش.

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يأتي ذلك في إطار حرص وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على صحة وسلامة الطلاب والمعلمين والعاملين بالمنظومة التعليمية من جائحة كوفيد19 المعروفة إعلاميا باسم كورونا، التي تجتاح مصر والعالم منذ مطلع العام الماضي 2020، وتتعرض مصر لموجتها الثالثة خلال هذة الفترة.