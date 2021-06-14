الإثنين 14 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مصرع شاب سقط من قطار ركاب خط «دمنهور - دسوق» بالبحيرة

جثة
جثة

لقي شاب مصرعه، اليوم الإثنين، جراء سقوطه من قطار ركاب بخط "دسوق – دمنهور"، أمام محطة الهوارية التابعة لمركز دمنهور بمحافظة البحيرة وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة داخل مستشفى دمنهور التعليمي.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا من شرطة السكة الحديد بالواقعة وعلي الفور انتقل ضباط المباحث بمركز شرطة دمنهور، لمكان الحادث وبالفحص تبين مصرع شاب بالعقد الثاني مجهول الهوية، إثر سقوطه من قطار ركاب قادم من دسوق متجهًا لدمنهور أمام محطة الهوارية، وتم نقل الجثة لثلاجة حفظ الموتى بمستشفى دمنهور التعليمي تحت تصرف النيابة العامة.

وتحرر المحضر اللازم تمهيدًا للعرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الواقعة.

كما شهدت محافظة البحيرة صباح اليوم العثور على طالب مقتول أمام مدرسة الزراعية بمدينة دمنهور وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة داخل مستشفى دمنهور التعليمي.

ويكثف ضباط المباحث الجنائية بمديرية أمن البحيرة من جهودها لسرعة كشف غموض العثور على جثة طالب مقتول أمام مدرسة الزراعة فى بنى هلال التابعة لمركز دمنهور، بمحافظة البحيرة، وسرعة القبض على الجناة.

تلقى اللواء محمد والى مدير أمن البحيرة إخطارا من مستشفى دمنهور التعليمي يفيد  وصل الطالب «مازن ن ن ال» الى مستشفى دمنهور، جثة هامدة وبه إصابة وطعنة، على الفور تم إبلاغ مركز شرطة دمنهور ومديرية أمن البحيرة. 

انتقل ضباط المباحث للمستشفى العام وتبين أن الطالب مطعون أمام مدرسة الزراعة بقرية بنى هلال بمركز دمنهور، كما انتقل فريق المباحث الجنائية والنيابة العامة لمكان الواقعة، وجارى تفريغ الكاميرات، وجمع التحريات لمعرفة المتهمين وتحديد. 

وتم تحرير محضر بالواقعة، وتم وضع الجثة في ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى دمنهور، في انتظار معاينة الطب الشرعي والنيابة لاستخراج تصريح الدفن.

محافظة على البحيرة قطار الطب الشرعي حفظ الموتى

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