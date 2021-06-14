«ناتو»: وثيقة تطوير الاستراتيجية «ناتو 2030» تحظى بتوافق تام من قادة دول الحلف

قال الأمين العام لحلف شمال الاطلنطى يانس ستوليبنبيرج، إن ورقة العمل الاستراتيجية لتطوير الناتو خلال الأعوام العشر القادمة ناتو 2030 تلقى قبولا و توافقا من قادة دول الحلف عبروا عنه خلال مشاوراتهم الجانبية التي جرت اليوم بمقر الحلف في بروكسل، و الذى توافد إليه القادة تباعا خلال الساعات الماضية استعدادا لبدء جلسة القمة و أجروا مشاورات جانبية استباقا لجلستهم الموسعة .

وأضاف الأمين العام للناتو أن اجتماع مجلس قادة الحلف المقرر اليوم، والذي يعد أعلى سلطة اتخاذ قرار في الحلف سيشهد مصادقة جماعية من قادة الحلف على وثيقة ناتو 2030 التي تستهدف الارتقاء بعمل الحلف في المستقبل و تطوير قدراته الدفاعية، و تعطى دورا أكبر للبرلمانيين ومنظمات العمل الأهلي والقطاع الخاص في الانخراط بشكل أشمل في عموم أنشطة الحلف وتحقيق أهدافه.

وقال المراقبون لقمة الناتو إن ستولينبيرج هو صاحب الإنجاز فى الوصول إلى تلك الوثيقة الاستراتيجية حيث عكف على إعدادها إلى جانب خبراء و باحثي الحلف ومخططيه طيلة عام و نصف العام بعد تكليف من قادة الحلف له بذلك فى دسيمبر من العام 2019.

وأضاف أمين عام حلف شمال الاطلنطى – الذى كان يتحدث أمام جلسة خاصة عقدها " منتدى بروكسيل " الذى بدأت أعماله اليوم و تستمر حتى الثامن عشر من الشهر الجارى – أن قضايا المناخ و التغيرات المناخية وارتباطها بأهداف الحلف الدفاعية هى مسألة مهمة للغاية لعمل الحلف وأنه شخصيا منخرط فى هذا الملف بحكم خبرته السابقة كمبعوث خاص لأمين عام الأمم المتحدة لقضايا التغير المناخى.

و كان ستولينبيرج قد تولى منصب أمين عام حلف شمال الاطلنطى فى أكتوبر 2014 وتم تمديد مهمته فى هذا المنصب حتى سبتمبر 2022 ، قد عمل قبل ذلك كمبعوث أممى لشئون التغير المناخى عامى 2013 و 2014 ، وهو نرويجيى الجنسية من مواليد – أوسلو – فى السادس عشر من مارس من العام 1959 وسبق له شغل مناصب وزارية فى النرويج للمالية و الشباب و الطاقة إلى أن تولى رئاسة حكومتها فى الفترة من 2005 و حتى 2013 ، و ينتمى سياسيا لحزب العمال النرويجى الذى تزعمه فى الفترة من 2002 و حتى 2014 و هو الحزب الذى انخرط فى صفوفه بعد تخرجه من كلية الاقتصاد السياسى فى جامعة اوسلو فى العام 1987.