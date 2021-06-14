الإثنين 14 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إتمام الصلح في النزاع القائم بين عائلتين في الفيوم

إتمام الصلح في النزاع
إتمام الصلح في النزاع القائم بين عائلتين

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم في عقد جلسة صلح بين أطراف عائلتين بدائرة مركز شرطة طامية، بالتنسيق مع "أعضاء لجنة المصالحات وبحضور عدد من رجال الدين والقيادات الشعبية والتنفيذية وكبار رؤوس العائلات" فى إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى مكافحة الجريمة بشتى صورها من خلال تجفيف منابع الخصومات الثأرية.

تم التوفيق والصلح بين أطراف العائلتين، وأقروا بالصلح النهائى وتعهد كل منهم بعدم التعرض للآخر، ولاقى ذلك استحساناً وقبولاً  وتركت مردوداً إيجابياً وأثراً طيباً فى نفوس المواطنين مثمنين الجهود والمبادرات التى تقوم بها الوزارة من أجل حفظ الأمن والاستقرار.

الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم عقد جلسة صلح أطراف عائلتين جلسة صلح بين أطراف عائلتين لجنة المصالحات

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