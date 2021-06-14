البنك الدولى يوافق على برنامج يدعم التعافى الاقتصادى بالأردن

وافق مجلس المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي، على برنامج بقيمة 500 مليون دولار لتحفيز الاستثمار العام والخاص في الأردن من أجل تحقيق التعافي الأخضر والشامل من جائحة فيروس كورونا.



وتوقع البنك- في بيان أوردته وكالة الأنباء الأردنية اليوم الإثنين- أن يساعد البرنامج الأردن في تسريع تعافيه وخلق مزيد من فرص العمل من خلال الاستفادة من إمكاناته الاقتصادية، خاصة فرص النمو الأخضر، وتعزيز آليات مساءلة الحكومة عن التنفيذ، موضحًا أن البنك الآسيوي للاستثمار في البنى التحتية يعمل على تجهيز تمويل إضافي بقيمة 250 مليون دولار لدعم هذا البرنامج.



ويعد برنامج تمويل الاستثمارات الشاملة والشفافة والمراعية للمناخ جزءاً من حزمة تمويلية قدرها 1ر1 مليار دولار أعلنت عنها مؤخراً مجموعة البنك الدولي بالتعاون مع شركائها الدوليين لتقديمها على هيئة قروض ومنح مجمعة لمساندة الأردن في جهوده للاستجابة لجائحة كورونا وتعزيز التعافي المبكر والشامل والقادر على الصمود أمام التغيرات المناخية.



وأشار البنك إلى أن الأردن مستعد للشروع في التعافي المراعي للمناخ، وأن يتخذ مساراً جديداً لتحقيق النمو المنشود والمخاطر المناخية الناشئة عن ندرة المياه وارتفاع درجات الحرارة والطقس القاسي، لتتيح للأردن فرصًا جديدة ليصبح أكثر كفاءة في استخدام ما لديه من موارد وأكثر قدرة على المنافسة الإقليمية.



وفيما يخص الاستثمار المنتظر في تحضير البنية التحتية والخدمات وجعلهما مراعيين للعوامل البيئية، أوضح البنك أن من شأن ذلك إيجاد فرص عمل جديدة وإضافة قيمة اقتصادية أكبر.

علاوة على ذلك، فإن المساهمات المحددة وطنياً من جانب الأردن بموجب اتفاقية "باريس" بشأن تغير المناخ توفر بدورها منصة ملائمة لتحديد الفرص التي تعود بالفائدة أيضاً على المجتمع الأردني.



وأوضح أن البرنامج سيساعد الأردن على إدراج تقييمات مراعية للجنسين في تصميم الاستثمارات وصياغة ما يرتبط بها من سياسات.