100 ألف متابع يتفاعلون مع فيديو جديد لصلاح عبدالله

نشر الفنان صلاح عبدالله مقطع فيديو جديداً على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام» أثناء سيره في حديقة المنزل بخطوات مترنحة.

وعلّق على الفيديو قائلًا: «أشوف رشاقة خطوتي يا جاهين، أفتكر كيف كانت خطوتي من سنيين، أبتسم وأشكر رب العالمين وأحمده».

وتفاعل أكثر من 100 ألف شخص من روّاد موقع «إنستجرام» مع الفيديو الذي نشره صلاح عبدالله، وجاءت عليه الكثير من التعليقات، التي كان أبرزها الدعاء له بطول العمر، والصحة والعافية.

وكتبت هبة الغوري «الله يديم الصحة والعافية ضحكتك وروحك الحلوة تجنن»، وكتبت ريهام أبو سليم قائلًة: «ربنا يديك الصحة والعافية يا رب»، ودعت له أيضًا نور حسن، قائلًة: «ربنا يديك الصحة يا عم صلاح».

وعلقت ولاء أحمد قائلًة: «أنت زي الفل ربنا يديك الصحة والعافية وسعادة يا رب، حضرتك إنسان محترم ربنا يبارك في صحتك ويبارك لك يا رب».