قطر تجدد شكرها للقاهرة لوقف إطلاق النار فى غزة

جدد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، شكر دولة قطر، لجمهورية مصر العربية، على جهودها التي أسهمت في وقف إطلاق النار في قطاع غزة مؤخرًا، مؤكدًا الدور الرائد للجالية المصرية في القطاعين الحكومي والخاص.

جاء ذلك خلال اجتماع وزير الخارجية القطري، اليوم الإثنين، مع وزير الخارجية سامح شكري، الذي يزور الدوحة حاليًا، في أول زيارة رسمية يجريها وزير خارجية مصر إلى قطر منذ إعلان المصالحة الخليجية وتوقيع اتفاق العُلا في المملكة العربية السعودية يوم الخامس من يناير 2021.

ووفقًا لما ذكرته وزارة الخارجية القطرية في بيانٍ لها عبر موقعها الرسمي، جرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين لا سيما في مجال الاستثمار، وتبادل الدعم بينهما في المحافل الدولية، بالإضافة إلى آخر تطورات الأوضاع في المنطقة، خاصة مستجدات القضية الفلسطينية والوضع الراهن في ليبيا.

وشدد الجانبان على أهمية تنسيق الجهود الإقليمية للتوصل إلى حلول تضمن أمن واستقرار المنطقة، وتشجع على التعاون المشترك.

تطورات إيجابية

ونوه وزير الخارجية القطري، خلال الاجتماع، بالتطورات الإيجابية التي تشهدها العلاقات بين البلدين الشقيقين، مؤكدًا أن هذه التطورات تصب في مصلحة تعزيز أمن واستقرار المنطقة.

من جانبه، أعرب سامح شكري، عن شكر مصر، لدولة قطر على استجابتها لعقد الحوار التشاوري الطارئ بشأن سد النهضة في الدوحة.

وأثنى على جهود دولة قطر من خلال رئاستها للجنة الوزارية في جامعة الدول العربية، معربًا في هذا الصدد عن تمنياته بالتوفيق لنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، كما عبر عن شكره لدولة قطر على اهتمامها بالجالية المصرية.

وتوجه وزير الخارجية سامح شكري، مساء الأحد، إلى العاصمة القطرية الدوحة حاملاً رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، بشأن التطورات الإيجابية التي تشهدها العلاقات المصرية القطرية في أعقاب التوقيع على "بيان العُلا" في 5 يناير 2021، والتطلع إلى اتخاذ مزيد من التدابير خلال الفترة المُقبلة لدفع مجالات التعاون الثنائي ذات الأولوية بما يُحقق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.