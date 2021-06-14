الإثنين 14 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حقيقة اعتداء فرد شرطة على شخص بمستشفى حكومي بالقاهرة

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية

نفى مصدر أمنى صحة ما تم تداوله عبر منصات التواصل بشأن الادعاء بتعرض أحد الأشخاص، مقيم بالقليوبية للاعتداء بالضرب والسب من قِبل فرد شرطة داخل أحد المستشفيات الحكومية بالقاهرة.

وقال المصدر إن ما تم تناوله فى هذا الشأن عارٍ تمامًا عن الصحة، وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه حال قيام الشخص المشار إليه بزيارة والدته (إبان فترة حجزها بأحد المستشفيات) وبصحبته خطيبته، مقيمة بمحافظة القليوبية حدثت مشادة كلامية بينها وبين إحدى الممرضات لعدم اتباعها تعليمات الزيارة، ولدى قيام الممرضة باستدعاء الأمن الإدارى بالمستشفى حدثت مشادة كلامية بينهم وبين بعض أفراد الأمن الإدارى تطورت إلى مشاجرة تعدى فيها الشاكى (سالف الإشارة إليه) على الأمن الإدارى للمستشفى، وتوجهوا إثر ذلك لمقر نقطة الشرطة بالمستشفى، وتم تحرير مذكرة صلح بين الطرفين وصرفهم عقب اتخاذ الإجراءات القانونية دون ثمة تجاوز أو تعدٍّ من قبل أي من أفراد الشرطة.

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