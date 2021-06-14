«قومي المرأة» يشيد بقرار تشغيل 12 مكتبا رقميا لخدمة نيابات الأسرة

أشاد المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة "مايا مرسي" وجميع عضواته وأعضائه بقرار النائب العام بتشغيل ١٢ مكتبًا رقميًّا لخدمات نيابات الأسرة تجريبيًّا .

وعبرت الدكتورة مايا مرسي عن خالص شكرها وتقديرها للمستشار حمادة الصاوى النائب العام لاصداره هذا القرار الهام الذى يساهم فى تيسير شئون المرأة والأسرة بصورة كبيرة حيث يوفر على المرأة مشقة التواجد بصورة شخصية للحصول على هذه الخدمات ،



فضلا عن تخصيص منافذ لذوى الاحتياجات الخاصة دون غيرهم بجميع المكاتب ، مؤكدة أن هذا القرار يأتى استكمالاً لجهود النائب العام والنيابة العامة في دعم ومساندة المرأة المصرية وتذليل جميع العقبات أمامها.

يذكر أن تلك المكاتب تُقدِّم خدمات "الولاية على النفس" و"الولاية على المال" المتمثلة في قيد دعاوى الطلاق والنفقات والحبس والوراثة وغيرها، وكذا استخراج وثائق الحالة الشخصية بأنواعها الخمسة "الزواج، الطلاق، المراجعة، التصادق، الملّي"، واستخراج الصور الرسمية للأحكام وصيغها التنفيذية وإعلامات الوراثة، وكذا استخراج كافة قرارات الصرف المباشر الصادرة من "النيابة العامة" وقرارات الصرف لناقصي وعديمي الأهلية الصادرة من المحكمة، وكافة القرارات والأحكام الصادرة بتعيين الأوصياء والنواب القانونيين عن ناقصي وعديمي الأهلية وغير ذلك من الخدمات المتعلقة بشؤون الأسرة، إذ تُقدم تلك الخدمات بصورة لا مركزية، بحيث يتاح للمواطن الحصول عليها من أي مكتب رقمي دون التقيد بمكاتب محددة.

وكان النائب العام، قد أمر بتشغيل اثني عشر مكتبا رقميا لتقديم خدمات "نيابات الأسرة" إلكترونيًّا، بمحافظات قنا وسوهاج وأسيوط والمنيا وبني سويف والفيوم ودمياط والشرقية والقاهرة والقليوبية، تجريبيًّا لتلافي أية ملاحظات قد تعيق العمل فيها، وذلك تمهيدًا لافتتاحها فعليّا، وقد خصص في كافة المكاتب المنشأة منافذ لذوي الاحتياجات الخاصة دون غيرهم.

وفي إطار تفعيل "النيابة العامة" سياسة تحويل أعمالها رقميًّا وخاصة خدماتها المقدمة إلى جمهور المواطنين للتيسير عليهم، كان قد أمر "المستشار النائب العام" منذ بدء العام القضائي الجاري بإنشاء مكاتب رقمية لتقديم خدمات "نيابات الأسرة" إلكترونيًّا على مستوى الجمهورية تيسيرًا لشئون المرأة والأسرة في المجتمع، فأنُشئ لذلك ثمانية مكاتب رقمية افتتحها المستشار النائب العام، فعليًّا في محافظات القاهرة والإسكندرية والغربية والأقصر.