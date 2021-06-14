طرح دويتو «لو كنت» لـ هيفاء وهبى وأكرم حسنى

تصدر الترند لساعات

أعلن كلّ من هيفاء وهبي والنجم المصري أكرم حسني في بوستر رسمي عبر الصفحات الرسميّة على مواقع التواصل الإجتماعي عن طرح دويتو غنائي بعنوان "لو كنت" وهو العمل الأول الّذي يجمع بينهما، من كلمات وألحان أكرم حسني وتوزيع تومه وإنتاج أيديلوجي للإنتاج الفني والإعلامي.

أمّا الفيديو كليب المُقرّر طرحه يوم الاثنين ١٤ يونيو ٢٠٢١ الساعة ٥ مساءً بتوقيت القاهرة والساعة ٦ بتوقيت بيروت على قناة يوتيوب الرسمية فيحمل توقيع المخرج حسام الحسيني، والأغنية ستكون متوفّرة يوم الثلاثاء ١٥ يونيو ٢٠٢١ عبر المنصات الموسيقيّة الرقميّة.

وكان هاشتاج "لو كنت" قد شغل روّاد الإنترنت في الساعات الماضية، بعدما نشر النجم المصري أكرم حسني صورته عبر حسابه الرسمي على تويتر وأرفقها بعبارة "لو كنت شكل هندسي، كنت هميل للانحراف"، لتردّ عليه النجمة هيفاء وهبي بصورةٍ جديدةٍ لها وغردّت مُعتمدةً النمط عينه بالقول "لو كنت عين مغمّضة، كنت أبقى برضه شايفه".

وتفاعل النجوم حول الهاشتاج نفسه، كما غرّد الآلاف من الناشطين على تويتر وانستغرام كلٌ على طريقته بإطار مميّز وطريف ليتصدّر وسم "لو كنت" منذ الدقائق الأولى ولأكثر من ٦ ساعات الترند في لبنان ومصر وعددٍ من الدول العربيّة.

وكان الفنان أكرم حسني قد غاب عن السباق الرمضاني الماضي وذلك بعد آخر أعماله في الدراما في رمضان ٢٠٢٠ مع الفنان احمد فهمي في مسلسل رجالة البيت والذي لم يحقق نجاحا وقتها بينما يستعد اكرم حسني خلال الفترة الحالية لتصوير فيلمين سينمائين قد تأجلا منذ فترة بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد كوفيد ١٩ بينما هيفاء وهبي كانت آخر أعمالها من خلال مسلسل منذ ما يقرب من ثلاث سنوات وهو لم يحقق أيضا النجاح المطلوب .

https://www.instagram.com/p/CQElkxPhDVQ/



https://www.instagram.com/p/CQElcR4tcoP