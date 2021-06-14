الإثنين 14 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

سرقة صفحتي هنا الزاهد وأحمد فهمي على «فيس بوك».. والجمهور: «على الله حكايتك»

هنا الزاهد وأحمد
هنا الزاهد وأحمد فهمي

أعلنت الفنانة هنا الزاهد عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، سرقة صفحة زوجها الفنان أحمد فهمي.

وقالت هنا الزاهد: «يا جماعة في هاكر سرق صفحة أحمد فهمي وهو غير مسئول عن أي حاجة هتنزل».

وعقب دقائق من تحذير هنا الزاهد للجمهور من سرقة حساب أحمد فهمي، سرق الهاكر حسابها وغير الصورة الشخصية لها وكتب عليها: «أنا مش بعيد الدور على مين».

حالة من الذعر سيطرت على العاملين في الوسط الفني عقب سرقة الحسابات، حيث قالت نرمين الفقي في تعليق لهنا الزاهد: «هو إيه الهاكرز دا.. واخد صفحات كتير.. ومحدش فاهم بيسرقو الصفحات إزاي».

وتفاعل الجمهور مع هنا عبر صفحتها، حيث قالت رقية حسين: «على الله حكايتك يا فهمي»، فيما قال محمود رمضان: «دعاية حلوة وجديدة لفيلم العارف صورة أحمد عز واضحة».

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