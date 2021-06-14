ضبط تشكيل عصابي تخصص في جلب الألعاب النارية وترويجها عبر مواقع التواصل

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الغربية قيام (5 أشخاص) بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى الإتجار بالألعاب النارية "بدون ترخيص"، وقيام 3 منهم بجلبهاعن طريق التهريب من إحدى الدول ، وقيام أحدهم بعرضها للبيع عن طريق إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" والتواصل مع عملائه من خلاله اوإتمام البيع من خلال محفظة بنكية خاصة بأحد البنوك ، وتحويلات نقدية عن طريق إحدى شركاتالإتصالات وشحنها للمحافظات بواسطة أحدهم .. كما توصلت التحريات إلى تحديد عدد من المُتعاملين معهم فى عددمن المحافظات (9 أشخاص - لأحدهم معلومات جنائية).

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم بمحال إقاماتهم ، بمأموريةبرئاسة قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديريات أمن (الغربية – جنوب سيناء - مطروح - الإسكندرية - القليوبية - الدقهلية - الإسماعيلية) وأمكن ضبطهم عدا إثنين منهم ، وعثر بحوزتهم على ( 7 مسدسات مُحدث صوت - 1083طلقة مُحدث صوت - 9 جراب طبنجة) ، وكذا عدد (17) كرتونة بداخلها كمية من الألعاب النارية مختلفة الأنواع .

وبمواجهة المتهمين إعترفوا بإرتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.