ضبط عاطل بحوزته 50 طربة حشيش بمطروح

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى - الأمن العام) ومديرية أمن مطروح نشاط أحد العناصر الإجرامية "عاطل، له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة الإسكندرية"، تخصص فى الاتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائه متخذًا من دائرة قسم شرطة الضبعة بمحافظة مطروح مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه حال استقلاله دراجة نارية بدون لوحات بدائرة قسم شرطة الضبعة، وعُثر بحوزته على (50 طربة لمخدر الحشيش وزنت 12,500 كيلو جرام – مبلغ مالى – هاتف محمول) ، وبمواجهته بالمضبوطات أيد ما جاء بالتحريات، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (800٫000 ـ ثمانمائة ألف جنيه تقريبًا).

فى سياق متصل، رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى - الأمن العام) ومديرية أمن الإسكندرية نشاط (3 عناصر إجرامية - لهم معلومات جنائية)، تخصصوا فى الاتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائهم متخذين من دائرة قسمى شرطة (ثالث المنتزه – أول العامرية) بمحافظة الإسكندرية مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف أحد العناصر الإجرامية وبتفتيش مسكنه الكائن بدائرة قسم شرطة ثالث المنتزه تم ضبط (136 طربة لمخدر الحشيش وزنت 13,600 كيلو جرام – بندقية خرطوش- سيارة ملاكى - مبلغ مالى – عدد 2 هاتف محمول –ميزان حساس)، كما أمكن ضبط (1000 طربة لمخدر الحشيش وزنت 100 كيلو جرام "مخبأة بمخزن سرى أسفل أرضية الجراج" – 64 طربة لمخدر الحشيش وزنت 6,400 كيلو جرام بداخل سيارة – 2 فرد خرطوش – طبنجة معدله - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة).

وباستهداف العنصرين الآخرين أمكن ضبطهما حال استقلالهما سيارة بالقرب من مسكنهما بدائرة قسم شرطة أول العامرية، وعثر بحوزتهما على (60 طربة لمخدر الحشيش وزنت 6 كيلوجرامات - مبلغ مالى - 2 هاتف محمول) وبمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات.

وبلغ إجمالى المواد المخدرة المضبوطة (1260 طربة لمخدر الحشيش وزنت 126 كيلوجرامًا).. وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (8٫820٫000 – ثمانية ملايين وثمانمائة وعشرون ألف جنيه تقريبًا)، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.