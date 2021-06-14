عمان تشارك في دورة مجلس وزراء الإعلام العرب غدا

تشارك سلطنة عمان، ممثلة في وزارة الإعلام، في أعمال الدورة الـ 13 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب، التي تُعقد غدا الثلاثاء، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية برئاسة العراق، ومشاركة وزراء الإعلام ورؤساء الوفود الإعلامية للدول الأعضاء بالمكتب.



وأوضحت وكالة الأنباء العمانية أنه يمثّل السلطنة في أعمال الدورة وكيل وزارة الإعلام علي بن خلفان الجابري، مشيرة إلى أن الدورة ستناقش مشروع جدول أعمال الدورة الـ 51 لمجلس وزراء الإعلام العرب، المقرر عقدها الأربعاء المقبل، برئاسة السودان واعتماد التوصيات التي رفعتها اللجنة الدائمة للإعلام العربي في ختام أعمال دورتها الـ 95.



وأكّد الأمين العام المساعد المشرف على قطاع الإعلام والاتصال السفير أحمد رشيد خطابي- في تصريح، اليوم - أن هذه الدورة الوزارية للمكتب التنفيذي لها أهمية خاصة في سياق التطورات التي تشهدها القضية الفلسطينية وتتصدر مشروع جدول أعمال المناقشات انطلاقًا من البند المتعلّق "بالاستراتيجية الإعلامية العربية" و"خطة التحرُّك الإعلامي العربي بالخارج" في ضوء التوجهات الإعلامية الداعمة لهذه القضية العادلة بروح من الالتزام والتضامن بين مختلف مكونات وروافد الجسم الإعلامي العربي.



وقال إنه سيتم بحث سبل تحديث آليات عمل كل من هاتين الوثيقتين المرجعيتين وتفعيلهما، خاصة ما يتعلق بتكريس مركزية القضية الفلسطينية في الأجندة الإعلامية العربية، والانخراط الفعال للإعلام العربي في التصدي لظاهرة الإرهاب والتطرف، وإنتاج محتوى إعلامي مهني متعدد الأبعاد لاحتواء الإسقاطات النمطية والأحكام المُسبقة المُسيئة للصورة الجماعية العربية لدى الآخر.



وأضاف خطابي أنّ هذه الاجتماعات الوزارية تتدارس - أيضا - قضايا أخرى تهم مستقبل الإعلام العربي، منها اعتماد برنامج عمل الخريطة الإعلامية للتنمية المستدامة واللجنة العربية للإعلام الإلكتروني، وإدراج مادة الإعلام التربوي في المناهج التعليمية العربية، ووضع استراتيجية للتعامل مع كبريات الشركات الإعلامية المؤثرة في المشهد الرقمي العالمي.



ومن المقرر أن يرفع المكتب التنفيذي مشروع جدول الأعمال ومشاريع القرارات في ضوء التوصيات التي أعدتها اللجنة الدائمة إلى مجلس وزراء الإعلام العرب بكامل هيئته، بعد غد الأربعاء، للنظر في إقرارها.