إصابة قائدي سيارتين ملاكي في حادث سير أعلى كوبري طره بالمعادي

أصيب شخصين، الاثنين، بإصابات بالغة عقب اصطدام سيارتين ملاكي أعلى كوبري طره بدائرة قسم شرطة المعادي.

تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغًا من الخدمات الأمنية مفاده وجود مصادمة بين سيارتين ملاكي اعلي كوبري طره وإصابة سائقي السيارتين الملاكي.

على الفور، انتقلت أجهزة الأمن لمكان الحادث وبالفحص تبين أنه أثناء تهدئة السيارة الملاكي اصطدمت بها سيارة اخري مسرعة، وتم نقل المصابين إلى المستشفى، وجار استكمال فحص الواقعه و سؤال شهود العيان و المصابين للوقوف على ملابسات الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

وتحصد حوادث الطرق الكثير من الأرواح سنويًا، لذا يجب أن يكون سائقو المركبات مؤهلين للقيادة، ليس فقط عبر الإلمام الكامل بقواعد المرور والسير على الطرق السريعة، لكن أيضًا التركيز الشديد أثناء القيادة لتفادي أخطاء الآخرين، حفاظًا على سلامتهم.