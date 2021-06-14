الإثنين 14 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

مطار سفنكس يواصل عمليات التوسعة والتطوير.. ويستقبل 5 طائرات خاصة يوميا

وزير الطيران المدني
وزير الطيران المدني

قالت مصادر مطلعة بالشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية إنَّ مطار سفنكس الدولي يشهد يومياً انطلاق ووصول ما بين 3 إلى 5 رحلات لطائرات خاصة تابعة لعدد من رجال الأعمال والفنانين المصريين، حيث يتم اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية وفقاً لتوصيات وزارة الصحة والاتحاد الدولي للنقل الجوي «الإياتا» لضمان سلامة المسافرين وأطقم الطائرات والعاملين بالمطارات في ظل الظروف الصحية الراهنة التي تجتاح العالم.

وأضافت المصادر لـ«الدستور» أنَّ السلطات المختصة في مطار سفنكس الدولي تواصل عمليات التوسعة والتطوير لجميع صالات ومنشآت المطار بهدف استقبال الحركة الركابية والجوية المتزايدة المتوقع وصولها خلال الفترة المستقبلية، في ظل التجهيزات والإمكانيات الضخمة التي توفرها وزارة الطيران المدني لكافة شركاتها والمطارات التابعة لها.

وأشارت إلى أنَّ المهندس محمد سعيد محروس، رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، أكد استمرار حركة التشغيل داخل مطار سفنكس الدولي، دون أن يكون هناك تأثر بأعمال التطوير والتوسعة التي تجري داخل المطار حالياً.

ولفتت إلى الانتهاء من تنفيذ 65% من أعمال التطوير داخل المطار ومن المتوقع انتهائها مع نهاية العام الجاري، مشددة إلى أنه منذ افتتاح المطار ولم يتوقف تشغيل الرحلات الداخلية ولكنها حتى الآن لم تكن خطوط منتظمة ولكن جميعها رحلات خاصة، تتراوح ما بين 10 إلى 8 رحلات أسبوعياً وقد تزيد أيضاً حسب الطلب.

مطار سفنكس هو مطار دولي أُنشأ في عام 2016 ويقع على طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي في الكيلو 45، وأُنشأ المطار بهدف تخفيف الضغط عن مطار القاهرة الدولي ورفع الضغط والكثافة عن قلب القاهرة.

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