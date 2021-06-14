نيللي كريم تعيد نشر صورتها مع محمد صلاح: «نحن نحبك»

أعادت الفنانة نيللي كريم نشر صورتين لها مع اللاعب العالمي محمد صلاح كانت قد نشرتهما منذ الأيام الماضية، موجهة رسالة للاعب ليفربول محمد صلاح عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) قائلة: "نحن نحبك".

ونالت الصورة إعجاب جمهور نيللي كريم الذين تساءلوا عن سبب تكرار نيللي كريم لنشر الصورة مع اللاعب العالمي حيث علق الجمهور: "إيه الحكاية في أيه؟"، فيما قال آخرون: "منورين لكن نشرتي الصورة يا نيللي قبل كدا"، فيما أثنى المتابعون لنيللي على حبها لمحمد صلاح موجهين رسائل عديدة: "نحن أيضًا نحبه فخر العرب"، فيما قالت هاجر علي: “صلاح منور مصر ومنورة يا نيللي صوركم جميلة”.



وظهر اللاعب الدولي محمد صلاح مع الفنانة الشابة ديانا هشام خلال قضائه رحلة ترفيهية لقضاء إجازة الصيف في فندق بالعملين، حيث التقى بديانا والتقطت صورًا معه، وعلى الفور جاءت تعليقات الجمهور على الصور التي جمعت الثنائي مشيدة بقبول صلاح الشخصيات العامة والتقاطه الصور معه.

وأثارت صور محمد صلاح مع المشاهير جدلاً واسعًا على وسائل التواصل، ونالت قبول ومشاركة الجميع من المتابعين للاعب العالمي محمد صلاح وباقي الفنانين الذين التقطوا صورا معه.