الإثنين 14 يونيو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

هاشتاج

نيللي كريم تعيد نشر صورتها مع محمد صلاح: «نحن نحبك»

محمد صلاح ونيللي
محمد صلاح ونيللي كريم

أعادت الفنانة نيللي كريم نشر صورتين لها مع اللاعب العالمي محمد صلاح كانت قد نشرتهما منذ الأيام الماضية، موجهة رسالة للاعب ليفربول محمد صلاح عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) قائلة: "نحن نحبك".

ونالت الصورة إعجاب جمهور نيللي كريم الذين تساءلوا عن سبب تكرار نيللي كريم لنشر الصورة مع اللاعب العالمي حيث علق الجمهور: "إيه الحكاية في أيه؟"، فيما قال آخرون: "منورين لكن نشرتي الصورة يا نيللي قبل كدا"، فيما أثنى المتابعون لنيللي على حبها لمحمد صلاح موجهين رسائل عديدة: "نحن أيضًا نحبه فخر العرب"، فيما قالت هاجر علي: “صلاح منور مصر ومنورة يا نيللي صوركم جميلة”.


وظهر اللاعب الدولي محمد صلاح مع الفنانة الشابة ديانا هشام خلال قضائه رحلة ترفيهية لقضاء إجازة الصيف في فندق بالعملين، حيث التقى بديانا والتقطت صورًا معه، وعلى الفور جاءت تعليقات الجمهور على الصور التي جمعت الثنائي مشيدة بقبول صلاح الشخصيات العامة والتقاطه الصور معه.

وأثارت صور محمد صلاح مع المشاهير جدلاً واسعًا على وسائل التواصل، ونالت قبول ومشاركة الجميع من المتابعين للاعب العالمي محمد صلاح وباقي الفنانين الذين التقطوا صورا معه.

مشاهير الفن فيس بوك مسلسلات مصر

الأكثر قراءة

بوابة التعليم الاساسي الصف الثالث الاعدادي.. نتائج الطلاب برقم الجلوس 2021

العرب يدعمون مصر والسودان ضد التعنت الإثيوبى: «أمنهما المائى من أمننا القومى»

اعترافات المتهم بالتحرش بطفل فى قطار الصعيد: «إديته بقشيش»

فريق من النيابة العامة للتحقيق في قضية «شقة الزمالك»

تأييد أحكام الإعدام على «حجازى والبلتاجى» وعدد من قيادات الإخوان فى «فض رابعة»

الفنانة فاطمة كشرى وأسرتها يوجهان الشكر للرئيس السيسى (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أسامة الأزهري

تلاعب التنظيم الخاص للإخوان بآيات القرآن الكريم

طلعت رضوان

شخصيات فى حياتى.. بورتريه للست أم نعناعة

جمال-أسعد

القسيس وثورة يوليو

القس. رفعت فكرى

فرج فودة.. وهل يموت الشرفاء؟

محمود خليل

«الندّاهة» ورحلة «البغدادى» إلى «قاهرة المعز»

ماجد حبته

على هامش شقة الزمالك

د.أحمد الخميسى

نكسة ٦٧.. الظاهرة خارج السياق

محمد مرعي

المجال العام ومصادر المعلومات حول مشروع العاصمة الإدارية

صور

مؤتمر توقيع مذكرة تفاهم بين المتحدة للخدمات الإعلامية وشبكة mbc

تحت شعار "5 سنوات من التطوير".. المؤتمر الصحفى للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

جنازة الفنان سمير غانم

محطة تل أبيب

المزيد

رئيس وزراء إسرائيل: أتطلع للتعاون مع الإمارات لدفع عملية السلام

وكيل وزارة الأشغال فى غزة: بناء 3 مدن على الطراز المصري (حوار)

وزير خارجية إسرائيل يتعهد بإنهاء الحالة العدائية مع أوروبا