الإثنين 14 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

أمين وزراء الداخلية العرب يفتتح مؤتمر رؤساء أجهزة الإعلام الأمني

محمد بن علي كومان
محمد بن علي كومان

افتتح الدكتور محمد بن علي كومان، الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب، الأربعاء المقبل، بقاعة الأمير نايف بن عبد العزيز آل سعود بمقر الأمانة العامة بتونس، المؤتمر العربي الـ14 لرؤساء أجهزة الإعلام الأمني الذي سيعقد حضوريا وعبر الدائرة التلفزيونية.

يشارك في المؤتمر رؤساء أجهزة الإعلام الأمني وممثليهم في الدول العربية، فضلاً عن مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.

ويناقش المؤتمر عددًا من البنود المدرجة على جدول أعماله من بينها: رؤية متكاملة حول دور الإعلام في مكافحة الإرهاب، وتجارب متميزة لعدد من الدول العربية في هذا المجال، كما سيناقش دور الإعلام في نشر الإرهاب والفكر المتطرف، وبرامج إعداد وتأهيل المتحدث الرسمي الأمني.

وينعقد إثر المؤتمر الاجتماع المشترك بين رؤساء أجهزة الإعلام الأمني وممثلي وزارات الاعلام في الدول العربية يوم الخميس (17/6/2021م)، وذلك بمشاركة رؤساء أجهزة الإعلام الأمني في وزارات الداخلية العربية، وممثلين عن وزارات الإعلام في الدول العربية، فضلا عن مشاركة جامعة الدول العربية ( قطاع الإعلام والاتصال)، إتحاد إذاعات الدول العربية، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، وهيئة الإذاعة والتلفزيون السعودي، وسيناقش الاجتماع  موضوعين رئيسيين يتعلق الأول بمشروع مدونة قواعد السلوك المتعلقة بالتعامل الإعلامي مع الأحداث الإرهابية، والثاني بمشروع الاستراتيجية المتعلقة بالتعامل الإعلامي مع قضايا التطرف والإرهاب. 

وسترفع الأمانة العامة توصيات كل من المؤتمر والاجتماع إلى الدورة المقبلة لمجلس وزراء الداخلية العرب لاتخاذ ما يراه مناسبا بشأنها.

الدكتور محمد بن علي كومان الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب مجلس وزراء الداخلية العرب المؤتمر العربي الرابع عشر تونس

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