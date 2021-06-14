الإثنين 14 يونيو 2021
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وائل لطفى

اقتصاد

لنشر الفكر الحاسوبي.. «الاتصالات» تنظم مسابقة القندس المصري

مسابقة القندس المصري
مسابقة القندس المصري

تنظم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مسابقة "القندس المصري" بالتعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري لتشجيع طلاب المدارس لدراسة علوم الحاسب.
 

ومسابقة القندس هي مبادرة دولية تهدف إلى نشر المعلوماتية والفكر الحاسوبي بين طلاب المدارس، وتنظَم في أكثر من 50 دولة ويشارك بها حوالي ثلاثة مليون طالب ويحصل كل مشارك على 45 دقيقة للإجابة على 12 سؤال تفاعلي يركز على التفكير المنطقي.
 
وتتضمن مسابقة "القندس المصري" حصول الطلاب على منحة تدريبية لمدة 45 ساعة خلال فترة الإجازة الصيفية لتعلم لغة البرمجة C++ وتحسين مهارات حل المشكلات. وبعد انتهاء التدريب يحصل الطلاب على فرصة للمشاركة في التصفيات المؤهلة للأولمبياد المصري للمعلوماتية.

ويشترط على المتقدم للاشتراك في مسابقة "القندس المصري" أن يكون طالب مصري الجنسية بإحدى المدارس المصرية وأن يكون منقولًا للصف الثاني أو الثالث الإعدادي أو الأول الثانوي (مواليد 2006 إلى 2009) وألا يكون قد حصل على منحة تدريب البرمجة الخاصة بالأولمبياد المصري للمعلوماتية من قبل أو شارك في مسابقة "القندس المصري" هذا العام في أي مكان آخر. ويجب على المتقدم أيضًا أن يكون لديه حاسب آلي مزود بكاميرا وإنترنت، وأن يكون على دراية كاملة بأساسيات الكمبيوتر والإنترنت وبرنامج "زووم".
 
ويتطلب التسجيل للاشتراك في المسابقة تقديم إثبات شخصية، مثل شهادة ميلاد أو جواز سفر أو جواب قيد بالمدرسة، بالإضافة إلى صورة حديثة للطالب ويمكن التسجيل للاشتراك في مسابقة "القندس المصري" بحد أقصى يوم 1 يوليو، من خلال رابط المسابقة.

 

في نفس السياق؛ يشارك فريق مصري مكون من أربع فتيات، في الأولمبياد الأوروبي الأول للمعلوماتية للفتيات الذي ينظمه الأولمبياد السويسري للمعلوماتية في الفترة من 13 إلى 19 يونيو في زيورخ، سويسرا. وتأتي مشاركة الفريق المصري برعاية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

والأولمبياد الأوروبي للمعلوماتية للفتيات هو مسابقة برمجة جديدة تهدف إلى توفير منصة للفتيات لتشجعيهن على الاستمتاع بعلوم الحاسب وتعميق اهتمامهن بها. وتتمثل الأهداف الرئيسية للمسابقة في المساهمة في سد الفجوة بين الجنسين من خلال تشجيع الفتيات على الدراسة أو العمل في مجال علوم الحاسب وإنشاء نماذج يُحتذى بها من الفتيات وتعزيز التبادل الثقافي الأوروبي.

ويتكون الأولمبياد من مسابقتين رئيسيتين تقوم خلالها المتسابقات بإيجاد حلول لمشكلات وتحديات من خلال تصميم وتنفيذ خوارزميات فعالة. وسيتم على هامش المسابقة تنظيم أنشطة اجتماعية مثل الرحلات لمنح المشاركات فرصة للتعرف على بعضهن البعض.

الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا دعم وزارة الاتصالات المدارس الكمبيوتر والإنترنت مصر 2021

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