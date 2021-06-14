الإثنين 14 يونيو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

البرلمان العربى يحذر من مسيرة الأعلام بالقدس المحتلة غدا

رئيس البرلمان العربي
رئيس البرلمان العربي

حذر رئيس البرلمان العربي عادل العسومي، اليوم، من خطورة تفجر الأوضاع في المنطقة في حال إصرار القوة القائمة بالاحتلال، على تنظيم مسيرة الأعلام حول المسجد الأقصى المبارك غدا الثلاثاء، محذرا من الخطر الكبير الذي ينطوي عليه المساس بالمقدسات الدينية في القدس المحتلة، وما يمثله من استفزاز لمشاعر الملايين من المسلمين والمسيحيين في جميع أنحاء العالم.

وأكد العسومي في بيان له اليوم، أن هذه الخطوة الاستفزازية ستؤدي إلى تأزم الأوضاع من جديد، فضلاً عن تقويض الجهود الرامية إلى تثبيت التهدئة في المنطقة، في أعقاب الدمار الذي خلفه العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وطالب رئيس البرلمان العربي، المجتمع الدولي بالضغط على القوة القائمة بالاحتلال إسرائيل لوقف سياساتها الاستفزازية، التي لن تجلب إلا مزيدا من العنف والدمار للمنطقة، فضلا عن أنها تمثل انتهاكا صارخا لجميع قواعد القانون الدولي، وتحديا سافرا لكل قرارات الشرعية الدولية.

وكانت حركة فتح إقليم القدس، اكدت أن الحركة وحاضنتها الشعبية في القدس ستعمل على توفير وتأمين القنوات اللازمة لاستمرار تغطية تلفزيون فلسطين وعمله في القدس، رغما عن قرار حكومة الاحتلال بإغلاقه.

وقال أمين سر حركة فتح في القدس شادي مطور، إن قرار منع تلفزيون فلسطين من العمل في القدس يأتي في إطار معركة مستمرة تقوم بها حكومة الاحتلال وأدواتها التنفيذية في معركة السيادة على القدس، وهذا يدل على أن المعركة في القدس بين الحق وأهله وبين الباطل وفرضه بالقوة، وفقا لوكالة وفا الفلسطينية.

وأضاف مطور أن حركة "فتح" إقليم القدس تؤكد أن معركتها مع الاحتلال ما زالت مفتوحة وستواجه إجراءاته بكل إرادة وصمود، والحرب التي تشنها حكومة الاحتلال على الوجود الرسمي الفلسطيني ومؤسساتها الفلسطينية ورموزها لن تنتصر وما حدث من صمود شعبي أسطوري يؤكد أن سياسة هذا الاحتلال لن تمر.

البرلمان العربي رئيس البرلمان القدس مسيرة الأعلام فلسطين

الأكثر قراءة

بوابة التعليم الاساسي الصف الثالث الاعدادي.. نتائج الطلاب برقم الجلوس 2021

الرئيس السيسى يستجيب لعلاج مواطن مصاب بسرطان المثانة

اعترافات المتهم بالتحرش بطفل فى قطار الصعيد: «إديته بقشيش»

الفنانة فاطمة كشرى وأسرتها يوجهان الشكر للرئيس السيسى (فيديو)

تأييد أحكام الإعدام على «حجازى والبلتاجى» وعدد من قيادات الإخوان فى «فض رابعة»

الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 عبر بوابة نتائج التعليم الأساسي برقم الجلوس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

على هامش شقة الزمالك

د.أحمد الخميسى

نكسة ٦٧.. الظاهرة خارج السياق

محمد مرعي

المجال العام ومصادر المعلومات حول مشروع العاصمة الإدارية

ماجد حبته

السد الإثيوبى.. عد تنازلى

الحسين عبدالرازق

عن الفيديوهات والكفتة!

ماجد حبته

أنياب عمالقة التكنولوجيا فى خطر!

عبدالوهاب داود

«جمعة» غير مقبولة يغضب منها الله ورسوله

مريم حسن

أن نثق بما نراه كيف غيرت الفوتوغرافيا أفكارنا (كيف تبدو الجنة )

صور

مؤتمر توقيع مذكرة تفاهم بين المتحدة للخدمات الإعلامية وشبكة mbc

تحت شعار "5 سنوات من التطوير".. المؤتمر الصحفى للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

جنازة الفنان سمير غانم

محطة تل أبيب

المزيد

وزير خارجية إسرائيل يتعهد بإنهاء الحالة العدائية مع أوروبا

عيساوى فريج وزير عربى بالحكومة الإسرائيلية الجديدة

آلاف الإسرائيليين يحتفلون فى تل أبيب والقدس بعد الإطاحة بنتنياهو