البرلمان العربى يحذر من مسيرة الأعلام بالقدس المحتلة غدا

حذر رئيس البرلمان العربي عادل العسومي، اليوم، من خطورة تفجر الأوضاع في المنطقة في حال إصرار القوة القائمة بالاحتلال، على تنظيم مسيرة الأعلام حول المسجد الأقصى المبارك غدا الثلاثاء، محذرا من الخطر الكبير الذي ينطوي عليه المساس بالمقدسات الدينية في القدس المحتلة، وما يمثله من استفزاز لمشاعر الملايين من المسلمين والمسيحيين في جميع أنحاء العالم.

وأكد العسومي في بيان له اليوم، أن هذه الخطوة الاستفزازية ستؤدي إلى تأزم الأوضاع من جديد، فضلاً عن تقويض الجهود الرامية إلى تثبيت التهدئة في المنطقة، في أعقاب الدمار الذي خلفه العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وطالب رئيس البرلمان العربي، المجتمع الدولي بالضغط على القوة القائمة بالاحتلال إسرائيل لوقف سياساتها الاستفزازية، التي لن تجلب إلا مزيدا من العنف والدمار للمنطقة، فضلا عن أنها تمثل انتهاكا صارخا لجميع قواعد القانون الدولي، وتحديا سافرا لكل قرارات الشرعية الدولية.

وكانت حركة فتح إقليم القدس، اكدت أن الحركة وحاضنتها الشعبية في القدس ستعمل على توفير وتأمين القنوات اللازمة لاستمرار تغطية تلفزيون فلسطين وعمله في القدس، رغما عن قرار حكومة الاحتلال بإغلاقه.

وقال أمين سر حركة فتح في القدس شادي مطور، إن قرار منع تلفزيون فلسطين من العمل في القدس يأتي في إطار معركة مستمرة تقوم بها حكومة الاحتلال وأدواتها التنفيذية في معركة السيادة على القدس، وهذا يدل على أن المعركة في القدس بين الحق وأهله وبين الباطل وفرضه بالقوة، وفقا لوكالة وفا الفلسطينية.

وأضاف مطور أن حركة "فتح" إقليم القدس تؤكد أن معركتها مع الاحتلال ما زالت مفتوحة وستواجه إجراءاته بكل إرادة وصمود، والحرب التي تشنها حكومة الاحتلال على الوجود الرسمي الفلسطيني ومؤسساتها الفلسطينية ورموزها لن تنتصر وما حدث من صمود شعبي أسطوري يؤكد أن سياسة هذا الاحتلال لن تمر.