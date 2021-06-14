رضوى الشربيني توجه رسالة مؤثرة لوالدتها الراحلة: عيدك في الجنة

قالت الإعلامية رضوى الشربيني، متذكرة والدتها التي توفت منذ أشهر قليلة: "زي النهارده كنا كلنا بنحتفل بعيد ميلادك زي النهارده كنت بقولك كل سنه وانتى يا أجدع وأحن وأطيب أم فىً الدنيا".

وأضافت رضوى الشربيني عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "زي النهارده كنت بدعي ربنا انه يخليكى لينا ومايحرمناش منك.. والنهارده أول مره هقولك عيدك في الجنة يا أمى بس هفضل أقول انك أجدع و أحن وأطيب أم لحد ما أموت".

واختتمت رضوى الشربيني رسالتها إلى والدتها قائلة: "ربنا يرحمك ويجعل مثواك الجنة.. ويصبرنا على فراقك".

وتفاعل رواد السوشيال ميديا مع منشور رضوى الشربيني، حيث قالت هند البنا: "ربنا يربط على قلبك يارب"، وقالت جميلة محمد: "اللهم اغفر لها وارحمها واجعل مثواها الجنة وجازيها بصالح اعمالها، وصبر ذويها على فراقها، ربي يصبركم ويجبر بخاطركم".

فيما قالت ألفت محيي: “ربنا يرحمها ويحسن إليها.. أنت كمان جدعة لبناتك يارضوى ربنا يصبركم على فراقها”، وقالت زهرة علي: “آمين يارب العالمين ربي يجعل مثواها الجنة وأنا مثلك ياست رضوي ماما الله يرحمها ماتت وأول سنة في العيد وفي رمضان ويوم عيد ميلادها من غيرها دي أغلى حاجة عندي بالدنيا الله يرحمها”.

وقالت سحر إسماعيل: “في ناس بتفارق دنيتنا إنما عايشه جوه قلوبنا غابوا عن العين ولم يغيبوا عن القلب تركوا لنا الشوق والحنين والأثر الجميل والذكرى الطيبة العطرة اللهم أرحم من كانوا بالوجدان واجعل مثواهم أعالي الجنان واغفر لهم واذقهم واسع رحمتك”.

وتوفيت والدة رضوى الشربيني في مارس الماضي متأثرة بفيروس كورونا المستجد، حيث أصيبت رضوى ووالدتها بالفيروس وظلت والدتها تصارع المرض حتى اللحظة الأخيرة.

وتسببت وفاة والدة رضوى في تصدر الإعلامية الشهيرة تريند وسائل التواصل الاجتماعي، وتصدرها محركات البحث.