الإثنين 14 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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وصلة غزل بين أحلام إليسا على «تويتر»

أحلام و إليسا
أحلام و إليسا

تغزلت الفنانة الإماراتية أحلام في إليسا عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، حيث نشرت صورة لها وعلقت: «في الانتظار يا جميلة الخلق والخُلق صديقتي الرائعة».

وردت إليسها: «أحلام حبيبة قلبي.. بتمنى شوفك كتير.. اشتقتلك وكتير بحبك».

وظهرت أحلام على متابعيها عبر تطبيق الصور والفيديوهات "سناب شات" مستعرضة أمامهم طريقة تبخيرها لمنزلها بالعود بطريقة عفوية يعتاد عليها أغلب سكان دول الخليج العربي، لكنها قابلت ذلك بتعرضها لهجوم حاد من قبل بعض متابعيها الذين وجدوا فيما قامت به مبالغة كبيرة، بسبب كسرتها لعود ضخم ووضعته على المبخرة.

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