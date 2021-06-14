الإثنين 14 يونيو 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى

حوادث

تجديد حبس عصابة سرقة الدراجات النارية بشبرا

حبس عصابة
حبس عصابة

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح شبرا، الإثنين، تجديد حبس تشكيل عصابي 15 يومًا على ذمة التحقيقات في اتهامهم بسرقة الدرجات النارية، بدائرة القسم.

تبين من التحقيقات أنه في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة شبرا بمديرية أمن القاهرة من عامل - مقيم بدائرة القسم باكتشافه سرقة الدراجة النارية ملكه حال تركها أمام العقار سكنه بدائرة القسم.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة (شخصين "لهما معلومات جنائية"- مقيمان بدائرة القسم).

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما، وبحوزتهما (كمية من مخدر الهيروين)، بمواجهتهما اعترفا بسرقة الدراجة النارية بأسلوب "توصيل الأسلاك"، وأقرا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد التعاطى، وبتطوير مناقشتهما اعترفا بتكوينهما تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى في سرقة الدراجات النارية بذات الأسلوب، وأقرا بارتكابهما واقعة سرقة دراجة نارية آخرى "ملك أحد الأشخاص – مقيم بالجيزة"، وأضافا بتصرفهما في الدراجتين المستولى عليهما بالبيع لدى عميلهما "سيئ النية" (عاطل - مقيم بالقليوبية - له معلومات جنائية) مقابل تحصلهما منه على مواد مخدرة "هيروين" بقصد التعاطى.

تم بإرشادهما ضبط الأخير، وبحوزته (الدراجتان المُبلغ بسرقتهما- كمية من مخدر الهيروين- مبلغ مالى- 3 هاتف محمول- سلاح أبيض "مطواة")، وبمواجهته أقر بشرائه الدراجتان من المتهمين نظير تحصلهما منه على جرعات من مخدر الهيروين، وعلمه بأن الدراجتين من متحصلات حوادث سرقة، وإعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من متحصلات تجارته غير المشروعة، والهواتف لتسهيل الاتصال بعملائه والسلاح الأبيض بقصد الدفاع.

باستدعاء المجنى عليهما تعرفا على الدراجتان واتهماهما بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

قاضي المعارضات حبس تشكيل عصابي سرقة الدرجات النارية مديرية امن القاهرة جمع المعلومات

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