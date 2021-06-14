الإثنين 14 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

نقيب الأشراف: مسيرة أعلام الاحتلال حول الأقصى لن تجلب إلا العنف والخراب

نقيب الأشراف
نقيب الأشراف

أكد محمود الشريف، نقيب الأشراف، أن مسيرة الأعلام التي ينوي الكيان الصهيوني تنظيمها غدًا الثلاثاء حول المسجد الأقصى لن تجلب إلا مزيدا من الدمار والعنف والخراب.

وقال نقيب الأشراف، في بيان الاثنين، إن دفاع الشعب الفلسطيني عن مقدساته مرتبط بعقيدته وليس بمدة زمنية معينة، و سينجحون في إفشال المخطط الاستيطاني للكيان الصهيوني بعزيمتهم وصمودهم، كما فعلوا قبل ذلك.

وشدد على أن القضية الفلسطينية هى قضية كل عربي ومسلم في ربوع الأرض، ودعمها والدفاع عنها واجبٌ على كل عربي ومسلم.

نقيب الأشراف فسطين مسيرة الأعلام الكيان الاسرائيلي أحداث القدس

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