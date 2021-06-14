بعد قتل سائق لزوجته مريضة السرطان بالطالبية.. ضبط طبيب حرر تقريرًا طبيًا بالوفاة

ألقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الجيزة القبض على طبيب حرر تقريرًا طبيًا للمتهم بقتل زوجته مريضة السرطان، عقب تعديه عليها بالضرب حتى الموت.

وحرر الطبيب التقرير دون إصابات بجسد المجني عليها، حيث أقنعه المتهم أن ما بها من إصابات ظاهرية نتيجة سقوطها في الشارع لمرضها بالسرطان، فكتب الطبيب التقرير الذي بموجبه استخرج الزوج المتهم تصريح الدفن من الصحة.

ندب الطب الشرعي لاستخراج الجثة عقب 24 ساعة

وقررت النيابة ندب الطب الشرعي لاستخراج الجثة عقب 24 ساعة من دفنها لتشريحها، وبيان سبب الوفاة ومدى وجود إصابات ظاهرية بها من عدمه، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة.

شهدت منطقة الطالبية بمحافظة الجيزة جريمة قتل بشعة، عندما تعدى سائق "توكتوك" على زوجته مريضة السرطان بالضرب، وتركها عدة ساعات تنازع الموت حتى فارقت الحياة ثم دفنها وأبلغ أسرتها بعد انتهاء الدفن.

تفاصيل البلاغ

وتلقى قسم شرطة الطالبية بلاغًا من شقيقين يعملان مزارعين في منوف بمحافظة المنوفية، يفيدان فيه بوفاة شقيقتهما على يد زوجها سائق "توكتوك"، بعد تلقيهما اتصالًا هاتفيًا من الزوج يخبرهما بوفاة شقيقتهما إثر مرضها، وأنه أنهى إجراءات دفنها والجنازة ما دفعهما للشك في أمر وفاة شقيقتهما وإبلاغ الشرطة.

وانتقل رجال الأمن لمكان الواقعة تحت إشراف اللواء محمد عبدالتواب مدير الإدارة العامة للمباحث، واللواء مدحت فارس نائب مدير الإدارة العامة للمباحث لفحص البلاغ، وتبين من التحريات الأولية بقيادة العقيد عمر حجازي مفتش مباحث الطالبية والعمرانية أن الزوج 45 سنة سائق توك توك وراء قتل زوجته 42 سنة، حيث تعدى عليها بالضرب حتى فارقت الحياة.

نتائج التحريات

وأضافت التحريات برئاسة العميد طارق حمزة مفتش مباحث قطاع غرب الجيزة أن الزوجين لديهما 8 أبناء وتوجد بينهما خلافات زوجية، وأن الزوج معتاد الشجار معها حتى نشب بينهما خلاف أمس ما دفع الزوج للتعدي عليها بالضرب بـ"عصا" على رأسها وأنحاء جسدها، ما تسبب في إصابتها بحالة إعياء وتركها ملقاة على الارض لمدة من 3 لـ4 ساعات حتى فارقت الحياة.

ضبط المتهم واعترافاته

وتمكنت قوة أمنية برئاسة المقدم إسلام السيد رئيس مباحث الطالبية من إلقاء القبض على الزوج المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الجريمة، حيث قرر أنه تعدى عليها بالضرب حتى شعرت بإعياء وتركها حتى لفظت أنفاسها الأخيرة فذهب الى مستوصف طبي وأحضر منه طبيبًا لتوقيع الكشف الطبي عليها، وبرر الإصابات بجسدها بأنها مريضة سرطان وسقطت أثناء سيرها في الشارع، فكتب له الطبيب التقرير الطبي وتوجه به الزوج الي الوحدة الصحية وحصل بموجب التقرير على تصريح بالدفن، وأنهى إجراءات الجنازة والدفن سريعًا ثم أبلغ أسرتها في محافظة المنوفية.

وتمكن التوصل للسيدة التي قامت بغسلها والتي أكدت وجود إصابات بها وأنها شكت في الأمر ولكن استكمل غسلها بعد رؤية تصريح الدفن، واستجوب فريق البحث الابن الأكبر للزوجين 18 عامًاـ الذي شهد بتعدي والده على والدته بالضرب واقر بانهما اعتادا التشاجر فيما بينهما وتلك المرة انهال والده على أمه بالضرب وقتلها.